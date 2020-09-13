تعرف على صلاحية زيت المحرك قبل اضافته لسيارتك 

أفادت مجلة «Classic Cars» بأن زيت المحركات له فترة صلاحية لكي يؤدي عمله على نحو صحيح من تزييت وتشحيم الأجزاء الداخلية للمحرك. وأوضحت المجلة الألمانية أن الزيت الموجود بالعبوات المغلقة يظل صالحا لفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، لكن بمجرد فتح العبوة سيتعين استخدامها في غضون ستة أشهر. وبشكل عام تنصح المجلة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتغيير الزيت للحفاظ على مكونات المحرك وتنظيفها من الملوثات والرواسب وآثار الاحتكاكات الميكانيكية الضارة الناتجة عن الدورة السابقة.

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