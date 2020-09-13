نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية: تمويل الأسرة تمويل يصل إلى 60الف ريال ومدة سداد تصل إلى 60شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار سابقاً الكثير من الخدمات المصرفية العادية والمميزة للمواطنين السعوديين,حيث يعتبر بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك الحكومية داخل المملكة العربية السعودية لما يقدمه من خدمات مصرفية مميزة, حيث في ظل جائحة كورونا المنتشرة بشكل كبير داخل المملكة العربية السعودية وفي العالم مما أدي إلي فرض حظر التجوال في الكثير من الأوقات داخل المملكة في الفترات السابقة مما أدى إلى فقد الكثير من المواطنين لأعمالهم ووظائفهم وجعلتهم لا يقدرون علي تدبر أمورهم المعيشة البسيطة, لذا يتيح بنك التنمية الاجتماعية الكثير من التمويلات المميزة التي تكون بدون فوائد وتصل المبالغ بها إلي 60 ألف ريال وفترة سداد تصل إلي 60 شهرا, ومن ضمن هذه التمويلات تمويل الأسرة, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية.

الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

هناك بعض الشروط والأوراق الواجب توافرها لكي تستطيع الحصول على تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

صورة الهوية الشخصية. إحضار صورة من السجل التجاري. الإتيان بأصل رقم الاَيبان, ولابد أن يكون معتمد ومختوم من البنك. الإتيان بأصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً والمستخرج من حساب العميل, حيث يجب أن يكون مستوفي التوقعات اللازمة عليه, كما يجب أن يكون معتمد ومختوم من جهة العمل بحيث لا يتعدى هذا الاعتماد 60 يوم. أن يأتي الراغب في الحصول علي تمويل الأسرة بآخر ثلاث رواتب قبل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً. أن يأتي المستفيد من تمويل الأسرة بأصل بياناته الشخصية من وزارة الداخلية ويجب أن تكون سارية المفعول. أن يأتي الأبناء الذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 عاما إلي 24 عاماً بأصل بياناتهم من وزارة الداخلية وتكون سارية المفعول, أما بالنسبة للأبناء الإناث الإتيان بأصل بياناتهم الشخصية من وزارة الداخلية بحيث تكون أعمارهن 18 عاما فما فوق وتكون سارية المفعول.

تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

هو أحد تمويلات بنك التنمية الاجتماعية السعودي حيث يصل التمويل إلي 60 ألف ريال سعودي ومدة سداد تصل إلى 60 شهر بدون فوائد.