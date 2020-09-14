كيف اسوي ملصقات في الواتس للايفون والاندرويد

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عمر شويل - جدة يُعد سؤال كيف اسوي ملصقات في الواتس للايفون والأندرويد أيضًا من الأسئلة التي يرغب في الحصول على إجابة صحيحة لها عدد كبير من مستخدمي أجهزة الجوال الذكية ومستخدمي برنامج المراسلة الفورية واتساب أيضًا، ويُذكر أن ميزة استخدام الملصقات على الواتس أب قد تم إطلاقها منذ وقت طويل وكان الأمر مقصورًا على بعض الأشكال الثابتة فقط في التطبيق، ولكن أصبح الآن في إمكان المستخدمين أيضًا إنشاء الملصقات ذات الأشكال المختلفة والخاصة بهم وإرسالها في أي وقت سواء على جهاز الآيفون أو أجهزة الأندرويد.

كيفية استخدام ملصقات الواتساب

يُمكن لجميع المستخدمين الآن إضافة الملصقات ذات الأشكال المختلفة إلى تطبيق الواتس أب من خلال فتح أي محادثة من محادثات الواتس أب، ثم الضغط على علامة الملصقات، وهنا سوف يظهر عدد كبير جدًا من مجموعات وأشكال الملصقات المختلفة ومن خلال الضغط على أي منهما؛ سوف يتم إرسالها في المحادثة إلى الطرف الثاني مباشرةً، وتضم التحديثات الجديدة من تطبيق الواتس أب دائمًا العديد من الملصقات ذات الأشكال الأكثر من رائعة.

كيف اسوي ملصقات في الواتس للايفون

التطور الدائم والتجديد المستمر هي لغة العصر والحياة ذات الرتم السريع جدًا التي نحياها حاليًا، ومن مظاهر ذلك هو قدرة مستخدمي الهواتف الذكية والواتساب على إنشاء الملصقات الخاصة التي تحمل أشكال مختلفة ربما تكون صور المستخدم الشخصية أو أي صورة أخرى، ويمكن معرفة كيف اسوي ملصقات في الواتس للايفون من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى متجر أبل ستور والبدء في البحث عن أحد تطبيقات إنشاء استكرات وملصقات الواتس أب الموثوقة، ومنها تطبيق Sticker.ly – Sticker Maker.

بعد تثبيت التطبيق؛ يتم فتحه واختيار الصورة المُراد إنشاء استيكر من خلالها.

البدء في حذف الخلفية الخاصة بالصورة.

إضافة أي عبارات أو كلمات عليها وفقًا لرغبة المستخدم.

في النهاية يتم الضغط على حفظ، ومن ثَم؛ البدء في استخدام الملصق الجديد في أي محادثة عبر الواتساب.

كيف اسوي ملصقات في الواتس للاندرويد

لا تختلف طريقة إنشاء استيكر واتساب على أجهزة الأندرويد عنها في أجهزة الآيفون، حيث يُمكن إنشاء الملصق هنا من خلال هذه الخطوات:

تنزيل وتثبيت برنامج إنشاء ملصقات واتس Sticker maker for WhatsApp من خلال متجر جوجل بلاي.

يتم الضغط على التطبيق فتحه، ثم الضغط على (إنشاء حزمة ملصقات جديدة).

سوف يطلب البرنامج هنا إدخال اسم لهذه الحزمة وإدخال من يقوم بإنشائها أيضًا ثم الضغط على إنشاء Create.

هنا يتم الضغط على (قائمة جديدة)؛ من أجل البدء في إضافة الملصقات الجديدة والتي يُمكن ان تصل إلى 30 ملصق في الحزمة الواحدة.

والآن يتم الضغط على (إنشاء ملصق) من أجل البدء في إنشاء وتحرير شكل الملصق الجديد عبر أدوات التعديل سواء قص الصورة أو الكتابة عليها وإضافة المؤثرات المختلفة.

بعد الانتهاء؛ يتم الضغط على حفظ الملصق من أجل حفظ الاستيكر الجديد والتمكن من استخدامه، ويذكر أن حزمة الملصقات الواحدة يجب أن لا يقل عدد الملصقات بها عن 5 ملصقات.

بعد الانتهاء من إدخال جميع الملصقات (5 على الأقل) إلى الحزمة؛ يتم الضغط على (إضافة إلى الواتس أب add to whatsapp)، ثم الضغط على add.

وأخيرًا؛ عند الضغط على إضافة add ؛ سوف يتم إضافة هذه الملصقات الجديدة بشكل تلقائي إلى قائمة الملصقات الإضافية على تطبيق الواتساب المثبت على الموبايل، ومن هنا سوف يكون في إمكان المستخدم إرسالها في أي وقت عبر محادثات الدردشة المختلفة مع الأهل والأقارب والأصدقاء على البرنامج.