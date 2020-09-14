رسالة إن قمت بفتحها سيتم حظر حسابك على واتساب

من حين لآخر تظهر بعض الرسائل التي تتلاعب ببرمجيات الواتساب و تجعله يقوم بعض الأمور الغريبة ، و لكن فإنه دائما شركة فيس بوك تحاول أن تواكب كل ما يظهر من رسائل و تعمل على اصلاح الخطأ في تطبيق واتساب بأسرع ما يمكن .

و لكن في هذه الفترة هناك رسالة منتشرة بشكل كبير جدا ، و هي عبارة عن رسالة بمجرد أن تقوم بفتحها بعد أن تتوصل بها على حسابك في واتساب فإن ما يحدث هو أن حسابك على واتساب يتم اغلاقه بل و يتم اجبارك على حذفه من الهاتف بشكل نهائي .

و سواءا كان هاتفك هاتف آندرويد أو هاتف آيفون فإن هذه الرسالة إذا توصلت بها سوف تضطر الى حذف التطبيق إن قمت بفتحها .

و كما تلاحظ معي من الصورة اعلاه فإن الرسالة تحتوي على ارقام و رموز و هذه الرموز هي التي تتلاعب ببرمجيات التطبيق على هاتفك ليتم ازالته من الهاتف الخاص بك رغما عنك ، و ان توصلت بهذه الرسالة فإنه لديك حلول يمكنك القيام بها و هي كالتالي :

1 – أول شيء و افضل حل هو أن تقوم بفتح الواتساب على الحاسوب ثم تقوم بقراءة الرسالة و حذفها بسرعة ، هكذا لن تضطر الى حذف تطبيق واتساب من هاتفك .

2 – الحل الثاني في حالة قمت بفتح الرسالة على الهاتف سوف تصبح مضطرا لازالة تطبيق واتساب من جهازك ثم القيام باعادة تتبيثه مجددا ، لذلك و من أجل الحذر قم بانشاء نسخة احتياطية من محادتاثك على واتساب كي تستطيع استرجاعها في حالة توصلت بهذ ه الرسالة .