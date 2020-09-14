قبل أن تتصفح الأنترنت إستعمل هذه الأداة لتحمي نفسك

و أنت تتصفح مواقع الأنترنت يجب ان تعلم ان هناك بعض المواقع و التي تعمل على تتبعك بشكل حرفي ، حيث أنها تستطيع الوصول الى مجموعة من المعلومات عنك مثل موقعك الجغرافي و المواقع الاخرى التي تقوم بتصفحها ، الى جنب أن هناك بعض المواقع التي تقوم بتسجيلك بالفيديو اثناء تصفحها ، حيث تقوم بتسجيل لكل ما تقوم به على الموقع اثناء استعمالك له .

و كي تعرف ما الذي تقوم هذه المواقع بتتبعه بالضبط و كيف يمكنها الوصول اليك فإنه يجب أن تستعمل أداة بسيطة جدا متوفرة لأجهزة الحواسب و أيضا للهواتف الذكية و خاصة هواتف الآندرويد و هي أداة تدعى Disconnect .

أداة Disconnect هي وسيلة حماية تعمل على تحليل اي موقع تقوم بالولوج اليه و تعطيك بيانات حول الاشياء التي يتتبعك الموقع من خلالها ، و لأستعمالها فإن كل ما عليك القيام به هو تحميلها عبر الرابط أدناه .

في حالة كنت تتصفح الانترنت عبر الهاتف ما عليك سوى تحميل تطبيق Disconnect من جوجل بلاي و تنصيبها على جهازك لتظهر لك بهذا الشكل :

بعد تتبيث التطبيق تقوم بتفعيله و لكن يجب ان تعلم أنه يعمل فقط مع متصفح سامسونج على الاندرويد ، بمعنى انه سوف يتوجب عليك استعمال متصفح سامسونج ان اردت حماية نفسك كليا .

أما ان كنت تستعمل الحاسوب في تصفح الأنترنت فإنه يمكنك استعمال اداة Disconnect على متصفح جوجل كروم ، حيث يمكنك تحميلها ببساطة و تنصيبها و ستعرض لك جميع البيانات دائما اثناء تصفح المواقع على هذا الشكل .

تحميل الأداة على الآندرويد

تحميل الأداة على جوجل كروم