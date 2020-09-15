رابط تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية mobilis

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عمر شويل - جدة تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية يتم الكترونياً، فلا تحتاج إلى الخروج من المنزل والاتجاه إلى مركز متخصص كي تستطيع تعبئة رصيد موبيليس لكن يمكن إجراء تلك العملية بسهولة باستعمال البطاقة الذهبية من داخل رفاهية المنزل، وذلك إلكترونياً باستخدام الإنترنت، حيث تتاح هذه الخدمة بدون رسوم تماماً، كما أنها سهلة الاستخدام ذات خطوات بسيطة، كل ما تحتاج أن توفره هو وجود رصيد داخل حساب ccp والبطاقة الذهبية وجهاز الكمبيوتر أو هاتفك الذكي.
تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية
أصبح في الوقت الحالي استخدام الانترنت في قضاء العديد من المهام أمر عادي ومنتشر ويعمل عدد كبير من العملاء على تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية حيث يمكن التسوق عبر الانترنت و شراء المستلزمات وشحن الرصيد، كل ذلك يتم الآن إلكترونيا، و تتسابق الشركات المختلفة في تقديم خدماتها عبر الانترنت لمواكبة العصر الحديث، ومن الخدمات التي ظهرت بقوة الآن هو خدمة البطاقة الذهبية، يساعد وجود البطاقة الذهبية على إنجاز العديد من المهام بسرعة و دون مجهود مثل تحويل الأموال من حساب إلى آخر أو سحب الأموال من ماكينات البنك، حيث يمكنكم تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية كما يمكن عبرها دفع الفواتير المختلفة إلكترونيا وتعبئه حساب الهاتف من خلالها، والعديد من الفوائد والاستخدامات التي سهلت عمليات الشراء عبر الإنترنت دون الاتجاه إلى المكاتب المختصة وذلك من داخل المنزل كما أن تكلفة استخراج البطاقة الذهبية قليلة وفي متناول الجميع.
رابط تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية
حتى تستطيع تعبئة رصيد موبيليس باستخدام البطاقة الذهبية يجب إتباع عدة خطوات بسيطه حتى تمر هذه العملية بنجاح وهي كالتالي:
- يجب التوجه أولاً إلى رابط تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية والمتابعة.
- يطلب منك إدخال بعض البيانات في صفحة تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية داخل خانات محددة، حيث يطلب في الخانة الأولى إدخال رقم الهاتف الخاص بك ثم في الخانة الثانية يطلب كتابة الكود code captcha .
- بعد الانتهاء من إضافة البيانات الدخول على زر Envoyer.
- يجب أن تظهر الآن واجهة تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية حيث يطلب منك اضافة رقم الهاتف المراد تحويل الرصيد له لذلك يجب الحرص على إدخاله بشكل دقيق ومراجعته.
- قم باختيار كمية الرصيد المراد إضافتها إلى الحساب وذلك من خلال اللائحة المنسدلة أمام كلمة Rechargement.
- يأتي الآن دور اختيار وسيلة الدفع وهي بواسطة البطاقة الذهبية.
- يحتاج إتمام عملية الدفع باستخدام البطاقة الذهبية إلى تعبئة بعض البيانات المطلوبة، وذلك في عدة خانات حيث يجب الكتابة في الخانة الأولى ارقام البطاقة الذهبية وهي مكونة من 16 رقم مدونه على ظهر البطاقة الذهبية ، احرص على كتابتها ومراجعتها بشكل دقيق.
- أما فى الخانه الثانيه مطلوب كتابه تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة الذهبية ويمكن العثور عليه مكتوب على البطاقة.
- تحتاج في الخانه الثالثه إلى كتابة الاسم كاملاً مماثلاً لطريقة كتابته على البطاقة الذهبية تماماً.
- أما الخانة الرابعة فهي مخصصة الى كتابة الكود المسمى CVC وهو مكون من أربع أرقام ومكتوب خلف البطاقة الذهبية.
- تبدأ مرحلة التأكد من أنك هو المالك الحقيقي للبطاقة الذهبية وذلك بإضافة رقم الهاتف الخاص المرتبطة به البطاقة وذلك بكتابته داخل الخانات الموجوده في الواجهه مع بعض المعلومات الأخرى التي يجب كتابتها بدقة والتأكد من صحتها حتى يتم تأكيد عملية الدفع.
- في النهاية قم بالضغط على زر Envoyer
- إذا تمت الخطوات السابقة بنجاح فسوف يصل الى هاتفك رسالة تأكيد تحتوي على كود معين.
- يجب إضافة هذا الكود وكتابته داخل الخانة المخصصة له ثم اضغط على كلمة valider
- الآن تمت عملية تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية بنجاح
- يجب أن يستقبل هاتفك الآن الرصيد المحول من البطاقة الذهبية ولكن يجب ملاحظة طباعة وصل الدفع وذلك بالضغط على كلمه version imprimable حتى يكون ضمان وتأكيد على تعبئة رصيد موبيليس باستعمال البطاقة الذهبية وذلك في حالة وقوع خطأ وعدم وصول الرصيد على رقم هاتفك.
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