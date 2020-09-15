- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بينما الجميع ينتظر من شركة آبل ان تقوم بإطلاق هاتفها الجديد iPhone 12 و تكشف عن مزاياه و المواصفات التي سوف يحتوي عليها ، إلا أن المجتمع التقني قد تلقى خبرا للاسف يعتبر خبرا غير جيد على الإطلاق ، حيث تبين ان هاتف iPhone 12 لن يحتوي على الميزة التي ينتظرها تقريبا جميع مستخدمي هواتف الآيفون .
و هذه الميزة أو الخاصية هي تقنية 120 هرتز ، و هي سرعة استجابة الشاشة ، حيث أن آيفون 11 يحتوي فقط على 60 هرتز .
و طبعا فإنه لا مجال للمقارنة بين 120 و 60 هرتز ، حيث أن الأولى تعتبر أكثر سرعة و سلاسة اثناء استخدام شاشة الهاتف .
و المشكلة التي سببت صدمة لمستخدمي آيفون هي كون جميع هواتف الآيفون الحديثة تحتوي على خاصية 120 هرتز ، بينما اضعفها يحتوي على 90 هرتز .
و قدر بررت شركة آبل عدم تزويد هاتفها الجديد آيفون 12 بخاصية 120 هرتز لأنها سوف تسحب من عمر البطارية و هو الأمر الذي لا تريده ، و تفيد الأخبار المتداولة عن كون شركة آبل سوف تشرع في تزويد هواتفها بتقنية الـ 120 هرتز مع مطلع عام 2022 .
أي أنه خلال السنة المقبلة 2021 فإننا سوف نشهد هاتف آيفون يدعم تقنية الجيل الخامس من شبكة الغتصال و ربما بتصميم أنيق و مختلف و كاميرات خرافية و لكن بسرعة 60 هرتز فقط .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف iPhone 12 لن يحتوي على الخاصية التي ينتظرها الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.