هاتف iPhone 12 لن يحتوي على الخاصية التي ينتظرها الجميع

بينما الجميع ينتظر من شركة آبل ان تقوم بإطلاق هاتفها الجديد iPhone 12 و تكشف عن مزاياه و المواصفات التي سوف يحتوي عليها ، إلا أن المجتمع التقني قد تلقى خبرا للاسف يعتبر خبرا غير جيد على الإطلاق ، حيث تبين ان هاتف iPhone 12 لن يحتوي على الميزة التي ينتظرها تقريبا جميع مستخدمي هواتف الآيفون .

و هذه الميزة أو الخاصية هي تقنية 120 هرتز ، و هي سرعة استجابة الشاشة ، حيث أن آيفون 11 يحتوي فقط على 60 هرتز .

و طبعا فإنه لا مجال للمقارنة بين 120 و 60 هرتز ، حيث أن الأولى تعتبر أكثر سرعة و سلاسة اثناء استخدام شاشة الهاتف .

و المشكلة التي سببت صدمة لمستخدمي آيفون هي كون جميع هواتف الآيفون الحديثة تحتوي على خاصية 120 هرتز ، بينما اضعفها يحتوي على 90 هرتز .

و قدر بررت شركة آبل عدم تزويد هاتفها الجديد آيفون 12 بخاصية 120 هرتز لأنها سوف تسحب من عمر البطارية و هو الأمر الذي لا تريده ، و تفيد الأخبار المتداولة عن كون شركة آبل سوف تشرع في تزويد هواتفها بتقنية الـ 120 هرتز مع مطلع عام 2022 .

أي أنه خلال السنة المقبلة 2021 فإننا سوف نشهد هاتف آيفون يدعم تقنية الجيل الخامس من شبكة الغتصال و ربما بتصميم أنيق و مختلف و كاميرات خرافية و لكن بسرعة 60 هرتز فقط .