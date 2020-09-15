LG تكشف موعد إطلاق الهاتف الذي سيقلب أسواق الهواتف

بينما شركة آبل لازالت تنوي استعمال بعض الخصائص القديمة في هاتفها الجديد آيفون 12 ، كما وضحنا في التدوينة السابقة ، حيث من المتوقع ان يأتي هاتف آيفون 12 بتصميم مشابه للذي قبله و أيضا سيأتي بخاصية 60 هرتز ، فإن شركة LG في مقابل ذلك تستعد لإطلاق الهاتف الذي سوف يغير مجرى الهواتف الذكية .

و يمكن ان يغير أيضا طريقة صناعة الهواتف الذكية حيث سوف يحتوي على خاصية لم يسبق أن تواجدت في أي هاتف ذكي على الإطلاق و هذه الميزة هي كونه سوف يتوفر على شاشتين ، حيث سوف يحتوي الهاتف على شاشة اضافية عند تدويرها سوف يكون على شكل حرف T كما هو موضح في الصورة أدناه .

الهاتف أطلقت عليه شركة ال جي إسم Wing ، و هو يدعم خاصية الجيل الخامس من شبكة الإتصال 5G ، و من أقوى المزايا في الهاتف الذي يسمى Wing هو توفره على شاشة رئيسية بحافات منحنية وهي من نوع P-OLED بقياس 6.8 بوصة .

و أيضا الشاشة بدقة عالية حيث تصل الى دقة 2460×1080 و يحتوي ايضا على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 في الشاشة الأولى ، أما الشاشة الثانية فهي من نوع G-OLED بقياس 3.9 بوصات وبدقة 1240×1080 .

و يحتوي الهاتف على معالج من نوع Snapdragon 765G ، كما انه يتوفر على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت و ذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابيات .

و مع هذه المواصافات فإنه من المتوقع للهاتف Wing أن ينافس و بقوة و يمكن أن يضيف منحنى جديد في عالم صناعة الهواتف الذكية و يكون الهاتف الاول الذي يفتح مسار صناعة الهواتف بشاشتين بدلا من شاشة واحدة .