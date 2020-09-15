  تسلا تستعد لطرح جيلها الجديد بهيكل كروس أوفر مميز

حافظت شركة تسلا الأمريكية على ريادتها في عالم صناعة السيارات الكهربائية، وتميزت هذا العام أيضا بعدة نماذج منها Model Y.

وتأتي سيارات Model Y الجديدة بهيكل كروس أوفر مميز ، يشبه في تصميمه بعض الشيء تصاميم سيارات cayenne الشهيرة من بورش، لكنه أكثر انسابية ومصمم ليتسع لقمرة مخصصة لـ 7 ركاب.

وواجهة القيادة في هذه السيارات أتت مميزة وخالية من الأزرار التقليدية، حيث استعاضت تسلا عن الأزرار بشاشة كبيرة تعمل باللمس يمكن من خلالها التحكم بجميع تقنيات المركبة ومراقبة أنظمتها وحالتها الفنية ومشاهدة الصور التي تبثها الكاميرات التي تغطي صورها محيط الهيكل.

وتتوفر هذه السيارات حاليا بنموذجين، نموذج مزود ببطاريات تكفي لقطع 468 كلم بالشحنة الواحدة، ومحركات كهربائية تؤمن التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.5 ثا فقط، وتصل بالمركبة لسرعة قصوى تعادل 250 كلم/سا.ة

أما النموذج الثاني فحصل على بطاريات تكفي لقطع مسافة 509 كلم بالشحنة الواحدة، وعلى محركات كهربائية تؤمن التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 4.8 ثانية، والوصول بالسيارة إلى سرعة أقصاها 217 كلم/سا.