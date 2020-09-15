طريقة الحصول على RDP سريع و مجاني للماك و الويندوز

إن كنت تبحث عن RDP يجمع بين المجانية و السرعة الفائقة فإنك الآن تقرأ الموضوع الصحيح ، حيث سوف نشارك معك في هذه التدوينة الخطوات التي يمكنك القيام بها من أجل الحصول على أسرع RDP يمكنك استعماله حاليا بشكل مجاني و بسولة و بدون قوف أو مشاكل .

و الـ RDP الذي نتحدث عنه يوفره موقع يدعى serverspace ، و هو عبارة عن موقع سهل و بسيط ، حيث أن كل ما عليك القيام به من أجل استعمال الـ RDP الخاص به هو الدخلو الى منصة الموقع عبر الرابط بالاسفل ، ثم القيام بوضع بريدك الإلكتروني و الضغط على :

بعد ذلك سوف يتم ارسال بيانات تسجيل الدخول الى البريد الالكرتوني الخاص بك ، حيث سوف تتوصل بالايميل و كلمة السر ، ثم تقوم بالعودة إلى الموقع و الضغط على Login و تسجيل الدخول اليه ليظهر لك حسابك على الموقع بهذا الشكل :

و ما سوف يتوجب عليك فعله الآن م أجل الحصول على RDP سريع و مجاني هو النقر على خيار الويندوز ، ثم القيام بالنقر على الدولة التي تريد استعمالها في الـ RDP الخاص بك .

بعد ذلك تقوم مباشرة بالنقر على Next و يجب أن تنتظر لبضع ثواني إلى أن يتم تزويدك بكلمة السر و معلومات الدخول الى الـ RDP .

الآن بعد ظهور كلمة السر و بيانات تسجيل الدخول كل ما يجب عليك فعله هو تحميل برنامج remote desktop connection ، و هو برنامج تابع لشركة مايكروسوفت يمكنك تحميله سواءا على الماك أو على الويندوز .

بعد تحميله تقوم بالدخول الى الـ RDP بنفس البيانات التي تم تزويدك بها و سوف يظهر لك مباشرة ، بحيث يمكنك الآن الشروع في استعماله مجانا و الاستفادة من كل شيء .

الدخول الى موقع serverspace