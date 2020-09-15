نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف هواوي الجديد Huawei Y9a تعرف علي سعره ومواصفاته واهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما زالت شركة هواوي Huawei تفاجئ محبيها بهاتف جديد،حيث انها من اشهر الشركات حول العالم، تأسست شركة هواوي Huawei في عام 1987 وفي البداية كان تركيز هواوي علي تصنيع لوحات ومقاسم للهاتف، وبعد ذلك تفوقت عن الشركات الأخري في تصنيعها لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية،حيث أطلقت مجموعة هواوي مجموعة الحجز المسبق لهاتفها الجديد هذا العام Huawei Y9a وهو هاتف متوسط المدي مزود بكاميرات رباعيه وشحن سريع، وقد يأتي الهاتف مع احدث البرامج EMUI 10.1 وبدون تطبيقات جوجل والجهاز مزود ببطارية كبيرة تبلغ 4200 مللي أمبير ويمكن شحنها بسرعه كبيرة، ويشمل الهاتف عدت مميزات وقد يبلغ سعره 5 الأف جنية وسوف نتعرف معكم علي اهم مميزات هاتف هواوي الجديد Huawei Y9a ومواصفاته. مواصفات هاتف هواوي الجديد Huawei Y9a يدعم هاتف هواوي Huawei Y9a بتصميم قوسي ثلاثي الأبعاد ولوحة LCD مقاس 6.63 بوصة + Full HD ( 2400x1080p ) مع نسبة شاشة الي جسم تبلغ 92% و 391 نقطة في البوصة.

يتم تشغيله من معالج Mediatek Helio G80 ثماني النواة وتم تسجلية جيجاهرتز الي جانب وحدة معالج الرسومات Mali-G52 MC2.

يدعم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة يمك شحنها بسرعة كبيرة الشحن السريع 40 وات.

من مميزاته انه يمكن شحن الهاتف ما يقرب 70% في ثلاثون دقيقة.

يتميز الهاتف Huawei Y9a بمصفوفة رباعية الكاميرا مع كاميرا أساسيه بدقة 64 ميجابكسل F / 1.8 وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F / 2.4 يتبعها مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل وبفتحة F / 2.2.

يبلع سعر الهاتف تقريباً 5 الأف جنية ويوجد معه سماعة Huawei AM61 Bluetooth.

ومن المميزات الأخري للجهاز Dual SIM و 4G VoLTE و Wi-Fi 802.11 b / g / n / ac و Bluetooth 5.1 وسماعة الرأس 3.5 ملم ونظام GPS / AGPS / Glonass / BeiDou.

يدعم الهاتف ثلاثة الوان هي Space Silver و Sakura Pink و Midnight Black.

يأتي الهاتف في تكوين واحد فقط مع الذاكرة وصول عشوائي ” RAM ” بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع دعم بطاقة الزاكرة Nano

يدعم الهاتف رامات ذاكرة عشوائية ” RAM ” بسعة تخزين 8 جيجابايت للحصول علي أداة اكثر سلامة

الهاتف مزود بـمتجر HUAWEI AppGallery، للبحث عن جميع التطبيقات وتنزيلها بسهوله.

يدعم الهاتف عدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل تعمل مع كاميرا الرئيسية للحصول علي لقطات بورترية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف هواوي الجديد Huawei Y9a تعرف علي سعره ومواصفاته واهم مميزاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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