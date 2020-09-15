نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأعلى أشارة .. تردد قنوات عين التعليمية ودروس مباشرة لكافة المراحل الدراسية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات عين التعليمية على النايل سات والعرب سات من أكثر ما يبحث عنه الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية خلال الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدد من الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل بها خلال العام الدراسي الجديد، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أدي إلي إلغاء العام الدراسي السابق، كما جعل الوزارة تقوم بالاعتماد على التعلم عن بعد لمواجهة هذه الجائحة، والحفاظ على سلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية.

تردد قنوات عين التعليمية

ستكون قنوات عين التعليمية أحد اهم الوسائل التي ستعتمد عليها وزارة التعليم السعودية خلال العام الدراسي الجديد، حيث سيتم تقديم كافة الدروس لمختلف المراحل الدراسية المختلفة بالسعودية بداية من المرحلة الابتدائية، والمتوسطة، وحتى الثانوية، وذلك عبر عدد من القنوات التي أطلقتها الوزارة لمساعدة الطلاب في استيعاب كافة الدروس بجانب منصة مدرستي وتطبيق توكلنا، لتكون هذه الطرق من أكثر ما يعتمد عليه كافة الطلاب خلال العام الدراسي الحالي، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم بالمملكة.

منصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق منصة مدرستي التعليمية للتعلم عن بعد، حيث سيقوم كافة طلاب المراحل الدراسية المختلفة بالدخول عبر منصة مدرستي التعليمية، والتعرف على الدروس والواجبات وكذلك تسجيل الحضور، كما سيتمكن أولياء الأمور من متابعة المستوي التعليمي للأبناء عبر المنصة، وقد أطلقت الوزارة رابط منصة مدرستي للتعلم عن بعد، والذي يمكن للجميع تسجيل الدخول إليه عبر تطبيق توكلنا.

ضبط تردد قنوات عين التعليمية على العرب سات

التردد: 12437

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

تردد قناة عين على النايل سات

التردد: 11564

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

ومن المتوقع أن يصبح تردد قناة عين على النايل سات والعرب سات من أكثر الترددات متابعة لكافة الطلاب خلال الفترة المقبلة، وذلك لما تقدمه القنوات من برامج تعليمية مميزة لكافة الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.