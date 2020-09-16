طريقة عمل نسخة احتياطية للواتس اب للايفون على iCloud

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عمر شويل - جدة تُعتبر طريقة عمل نسخة احتياطية للواتس اب للايفون من أهم الطرق التي يرغب في التعرف عليها عدد كبير جدًا من الأشخاص من مستخدمي الأجهزة المزودة بنظام تشغيل iOS سواء الأيفون أو الأيباد والأيبود تاتش من أجل توفير نسخة احتياطية من جميع المعلومات والبيانات الموجودة على تطبيق واتس أب ، ومن ثم؛ القدرة على الرجوع إليها واستعادتها مرة أخرى عند استبدال الجهاز بآخر أو فقدانه بسبب السرقة أو التلف أو أي سبب آخر أيضًا.

طريقة عمل نسخة احتياطية للواتس اب للايفون

يُمكن ي من مستخدمي اجهزة الأيفون والأيباد والأيبود تاتش أيضًا القيام بعمل نسخة احتياطية لبرنامج الواتس أب من خلال اتباع الخطوات التالية:

تشغيل وصول أي كلاود للواتس اب

يتم في البداية تأكيد تشغيل الأي كلاود iCloud وضبط إعدادها من أجل البدء لاحقًا في عمل نسخ احتياطي لبيانات برنامج واتس أب على الجهاز.

فتح الإعدادات ثم الضغط بعد ذلك على شعار آبل أي دي Apple ID.

ثم يتم بعد ذلك الضغط على أي كلاود iCloud، والصورة التالية توضح ذلك.

بعد فتح الاي كلاود؛ سوف تظهر صفحة جديدة تحتوي على قائمة تضم كافة التطبيقات الموجودة على الجهاز.

من ضمن هذه التطبيقات؛ يوجد تطبيق الواتس أب، وهنا يتم تفعيل المؤشر الموجود أمام اسم تطبيق واتس أب حتى يتحول إلى اللون الأخضر، وبذلك؛ يكون قد تم تفعيل وصول الأي كلاود إلى تطبيق الواتساب، كما هو موضح في الصورة.

خطوات نسخ بيانات واتس آب إلى iCloud

بعد تفعيل وصول الأي كلاود إلى تطبيق واتساب whatsapp على جهاز الأيفون يتم البدء في عمل باك اب للواتس اب للايفون من خلال الخطوات التالية:

فتح برنامج الواتس أب على جهاز المُراد نسخ البيانات من عليه.

الضغط على إعدادات الواتس أب Settings، ومنها يتم الضغط على الدردشات أو Chats.

من قائمة إعدادات الدردشات يتم الضغط على النسخ الاحتياطي للدردشة Chat backup.

يلي ذلك الضغط على Backup now من أجل تحميل البيانات الخاصة بدردشة الواتس أب إلى الأي كلاود.

وبذلك سوف يتم البدء في عمل نسخة احتياطية من بيانات ومحادثات تطبيق واتس أب على الـ iCloud.

وعند الرغبة في عمل نسخ احتياطي تلقائي للواتس اب على اي كلاود؛ يتم الضغط من خلال backup now على backup frequency وتحديد معدل النسخ يومي أو أسبوعي أو شهري ثم الضغط بعد ذلك على قائمة chat back up من أجل العودة إلى قائمة الإعدادات ثم الضغط على خيار تضمين مقاطع الفيديو حتى يتم نسخ كل محتويات الدردشة.

وبذلك؛ سوف يكون في مقدور المستخدم استعادة بيانات ودردشات تطبيق واتس أب whatsapp في أي وقت سواء عند حذف وإعادة تثبيت البرنامج على الجهاز أو عند الرغبة في استخدام نفس حساب الواتس أب على جهاز آيفون آخر.