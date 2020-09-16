هيونداي تضيف تحفة جديدة لعالم السيارات رباعية الدفع

أعلنت شركة هيونداي عن شكل ومواصفات نماذجها الجديدة من سيارات Tucson الرباعية الدفع التي ستطلقها في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

وتأتي السيارات الجديدة بتصميم مميز يختلف كليا عن تصاميم Tucson الحالية، أما واجهاتها الأمامية فحصلت على عناصر مستوحاة من سيارات Vision T الكهربائية التي كشفت عنها هيونداي سابقا.

وستأتي هذه السيارات بنسختين، نسخة مخصصة لأوروبا ودول الشرق الأوسط، سيكون طول هيكلها 4 أمتار و50 سنتيمترا، وعرضه 186 سم، وارتفاعه 165 سم، ونسخة أخرى للسوق الأمريكية ستكون أكبر بقليل، طول هيكلها 4 أمتار و63 سنتيمترا.

وستزود هذه المركبات بأحدث أنظمة المولتيميديا، وبشاشات متطورة تعمل باللمس بمقاس 8 و10 بوصات، وأنظمة مميزة للإضاءة الداخلية، إضافة إلى أنظمة للفرملة التلقائية في حالات الطوارئ، وأنظمة لمراقبة "النقطة العمياء" عبر الكاميرات، ونظام ركن أوتوماتيكي دون تدخل السائق، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات ترصد محيط الهيكل من الأمام والخلف، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد ودرجة حراراتها، وأنظمة لتدفئة الزجاج والمرايا، وأنظمة لتثبيت السرعة على الطرقات.

وستحصل Tucson على عدة انواع من المحركات، محركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 150 حصانا، ومحركات ديزل بعزم 115 حصانا، ومحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر وعزم 190 حصانا.

كما من المفترض أن تطرح منها نسخ مزودة بمحركات هجينة، فيها محرك بنزين توربيني داخلي بسعة 1,6 ليتر، وتعطي هذه المحركات عزما كليا يعادل 230 حصانا.