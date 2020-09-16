نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف oppo A8 مميزاته ومواصفاته وأسعاره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسير شركة oppo بخطى سريعة بين الشركات المنافسة العملاقة في عالم الهواتف الذكية، إذ أصدرت نسختها من هاتف oppo A8 الفئة الاقتصادية، والذي يأتي بإمكانيات عديدة، بينها كاميرا خلفية ثلاثية وبطارية عملاقة، ومعالج رئيسي ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت رام، ومساحة داخلية للتخزين تصل إلى 128 جيجابايت، وبالتالي فهي تنافس بقوة منتجات شاومي وهواوي، في الإمكانيات نفسها.

وتعد أوبو من أفضل الشركات الصينية المُصنِّعة للإلكترونيات والهواتف المحمولة، ويقع مقرها في مدينة دونج جوان الصينية، وقد حصلت على جائزة أفضل العلامات التجارية للهواتف في الصين في العام الماضي، فيما احتلت المرتبة الخامسة عالميًّا.

مواصفات ومميزات هاتف oppo A8

وننشر من خلال موقعنا، مواصفات هاتف oppo A8 خدمة لمحبي هواتف هذه الشركة الصينية العملاقة، التي تنتج هواتف ذكية بمواصفات عالية وأسعار تنافسية، وذلك على النحو الآتي:

يتمتع الهاتف بشاشة عالية الجودة بمقاس 6.5 بوصة.

يوجد في الهاتف معالج رئيسي ثماني النواة.

يستخدم الهاتف نظام التشغيل أندرويد 9.0 بي.

يوجد به ذاكرة طويلة المدى بمساحة 128 جيجا بايت ويمكن تزويدها إلى 256 جيجا بايت، عن طريق بطاقة الميموري.

يوجد به بطارية صعبة الإزالة، من الليثيوم بوليمر، بسعة تصل إلى 4230 ملّي أمبير، وهي تصمد أكثر من يوم مع الاستخدام المتوسط.

يمتلك الهاتف مدخلين مخصصين فقط لشرائح الاتصال من الحجم Nano SIM.

يدعم تكنولوجيا الجيل الرابع.كاميرا خلفية ثلاثية بقدرة 12 و 2 و 2 ميجا بكسل.

يوجد سماعات خارجية مكبرة للصوت، بالإضافة إلى أنه يحتوي على مايك منفصل مخصص لحجب طبقة الضوضاء المحيطة بالمتحدث.

يدعم الموبايل حساس البصمة.

يتوافر الجوال بالألوان الأخضر، والأسود.

شاشة الهاتف نوعها IPS LCD كابستيف المزودة باللمس المتعدد.

ذاكرة الوصول العشوائي بمساحة 4 جيجا بايت.

كاميرا للسيلفي بقدرة 8 ميجا بكسل، حيث تتمكن الكاميرا الأمامية من تسجيل فيديوهات بنفس دقة وسرعة الكاميرا الخلفية.

أسعار هاتف أوبو A8

وبعد معرفة مواصفات ومميزات هاتف oppo A8 فإن أسعار الهاتف تعتبر مناسبة للفئة الاقتصادية، وهي على النحو الآتي: