نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Samsung Galaxy A21s وأسعاره ومواصفاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة في خطوة متميزة للفئتين الاقتصادية والمتوسطة، أطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy A21s لتستكمل مسيرة نجاها في هذه السلسلة المميزة في الشكل والمواصفات والسعر، إذ إن هذا الإصدار يتميز بتوليفة مواصفات جيدة، منها الشاشة السوبر الأموليد، وعدسة 48 ميجا بيكسل، وبطارية تأتي بسعة 5 آلاف مللي أمبير وتدعم الشحن السريع.

وتتميز شركة Samsung التي تأسست في مارس من عام 1938 في كوريا الجنوبية، بصناعة الإلكترونيات، والأجهزة الكهرومنزلية وشاشات الحاسوب والشاشات البصرية، وهي تُعد ثاني أكبر منتج للهواتف المحمولة بعد نوكيا، وأصبح لها مكاتب في 58 دولة حول العالم.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A21s

وننشر خلال موقعنا، مواصفات هاتف Samsung Galaxy A21s خدمة للقراء المهتمين بمنتجات شركة سامسونج، وذلك على النحو الآتي:

يأتي الهاتف بوزن 192 جرامًا.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع.

الهاتف مصنع من البلاستيك بالكامل.

الشاشة تأتي بشكل الثقب من نوع TFT LCD بمساحة 6.5 إنش بجودة الـ HD وبدقة 720×1600.

الهاتف يأتي بنظام تشغيل أندرويد 10.

يتوفر الهاتف بألوان: الأزرق، والأحمر، والأسود، والأبيض.

يدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـFHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

يدعم الهاتف منفذ الـ3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.

يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـGPS.

منفذ الـUSB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع دعمه لخاصيتي الـ OTG.

الهاتف يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية حتى سعة 512 جيجا بايت.

يوجد به معالج Exynos 850 بتكنولوجيا 8 نانو.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية تأتي بارزة قليلاً عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا رباعية.

يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء.

البطارية تأتي بسعة 5 آلاف مللي أمبير مع دعمه للشحن السريع.

أسعار هاتف سامسونج A21s

وبعد معرفة موصفات هاتف Samsung Galaxy A21s فإن أسعاره التي أعلن عنها في جميع الأسواق جاءت على النحو الآتي: