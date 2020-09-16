أفضل 5 محاكيات اندرويد لتشغيل تطبيقات الألعاب على الحاسوب

هل تريد تشغيل تطبيقات أندرويد على حاسوبك الويندوز أو ماك؟ يعتبر تحميل محاكي Android على جهازك الكموبيوتر الحل الأنسب لذلك. سنشارك معك في هذا المقال أفضل 5 برامج محاكي يمكنك تحميلها الان لتجربة لعبتك المفضل على حاسوب مع ذكر ميزات كل منها.

أفضل 5 محاكيات اندرويد لتشغيل الألعاب على الحاسوب:

GameLoop BlueStacks KOPlayer Nox Player Android Studio

1. GameLoop

تمكّن برنامج GameLoop من السيطرة على سوق محاكيات هواتف الاندرويد للألعاب عندما أصبح المحاكي الوحيد الذي يمكن مستعمليه من تجربة و لعب لعبة Call of Duty Mobile على أجهزة الحاسوب.

عرف هذا المحاكي باسمTencent Gaming Buddy وتميّز بدعم ألعاب مثل PUBG و العديد من الألعاب المطوّرة من شركة Tencent قبل أن يتم تغيير اسمه لـ GameLoop .

المشكل الوحيد مع هذا البرنامج هو، و كما يوحي اسمه، اقتصار التطبيق على تشغيل الألعب. فاذا كنت تريد تشغيل بقية التطبيقات الأخرى لا يعتبر محاكي GameLoop اختيار مناسبًا.

يعتبر GameLoop الحل الأمثل لتشغيل ألعاب مثل Call of Duty Mobile على حاسوبك فالتطبيق هو الشريك الرسمي للشركة المطورة للعبة و سيؤدي دوره بكفائة عالية.

مكنك تحميل محاكي GameLoop من موقعه الرسمي www.gameloop.fun

2. Bluestacks

يعتبر Bluestacks أشهر محاكي لتطبيقات الأندرويد. يحبّذ العديد من محبّي ألعاب الاندرويد هذا البرنامج الذي يتميز ببساطة مراحل تنصيبه. و على عكس برنامج GameLoop لا تقتصر استعمالات برنامج Bluestacks على الألعاب، بل ستجد تطبيق Play Store داخل البرنامج الذي سيمكنك من تحميل أي تطبيق أندرويد قد ترغب في تحميله و تجربته على حاسوبك.

رغم أن العديد يجبذّون هذا البرنامج للعب ألعاب الاندرويد على الحاسوب الاّ أن هذا البرنامج يتماشى أكثر مع الحواسيب ذات الكفائة العالية أما اذا كان حاسوبيك ضعيف الامكانية فستلاحظ ثقل البرنامج أثناء تجربة بعض الألعاب التي تطلّب كفائة عالية.

يأتي هذا البرنامج مع نسخة مدفوعة ( ثمنها 24$ ) و أخرى مجانيّة. الفرق الوحيد بين النسختين هو وجود بعض الشهارات في نسخة البرنامج المجانية.

3. KOPlayer

مثل بقيّة المحاكيات المخصصّة للألعاب، يركّز محاكي KOPlayer على تسليم تجربة خفيفة خالية ممّا يعرف بالـ Lag سواء في الألعاب البسيطة أو تلك التي تتطلب حواسيب ذات امكانية عالية.

KOPlayer هو برنامج مجّاني و سهل التحميل و التنصيب كما أنّه يتميّز بواجهة مستخدم بسيطة.

ربما ستواجه بعض المشاكل اذا اردت الغاء تثبيت البرنامج من حاسوبك كما أنّك ستجد بعض الاشهرات، التي يعتبرها البعض مصدر ازعاج، نظرًا لأن البرنامج مجاني.

يمكنك تحميل المحاكي من موقعه الرسمي.

4. NoxPlayer

يستهدف هذا المحاكي أيضا محبّي ألعاب الأندرويد. و يعتبر الخيار الأفضل لتجربة ألعاب عملاقة مثل PUBG أو Justice League فالتطبيق يمكّنك من تحديد اعدادت متقدّمة مثل اختيار قيمة الرام و ال CPU التي تريد تخصيصها للبرنامج حتّى تتحصّل على أفضل تجربة ممكنة عند استعماله.

تميّزت بدايات هذا البرنامج بكونه تطبيقًا مجانيًا ولا يحتوي أي اعلانات مزعجة الا أن البرنامج أصبح يقوم بتنصيب بعض البرامج “المشبوهة” التي تتعتبرها بعض مضادات الفيروسات كبرامج ضارّة.

رابط تحميل محاكي NoxPlayer

5. Android Studio

أندرويد ستوديو هو البرنامج الرسمي الذي تقدّمه شركة جوجل لمطوّري تطبيقات أندرويد و يتميز البرنامج بمجموعة من الأدوات والمكونات الإضافية التي تساعد المطوّرين على تجربة و اختبار تطبيقاتهم. لذلك لا يمكّنك المحاكي المصاحب لهذا البرنامج من تشغيل الألعاب العملاقة الّا أنه يعتبر حلاً جيدًا اذا أردت تجربة بعض التطبيقات الصغيرة.

يمكنك تحميل Android Studio من موقعه الرسمي عن طريق الظغط على هذا الرابط.