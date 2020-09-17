بيل جيتس يواجه أزمة نفسية بعد وفاة والده

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بينما تقرأ هذه المقالة فإن واحد من اثرياء العالم حاليا يواجه اياما عصيبة و نحن هنا نتحدث عن بيل جيتس و هو شخصية غنية عن التعريف حيث أنه لمؤسس التنفيذي و المالك للعديد من الشركات التقنية المعروفة و التي على رأسها شركة مايكروسوفت .
و يعتبر بيل جيتس واحد من أغنى أغنياء العالم ، و لكن الموت لا يفرق بين غني أو فقير ، و بكامل الأسف فإن بيل جيتس حاليا يعاني أزمة بعد وفاة والده عن عمر يقارب الـ 94 عاما .
و قد قال بيل جيتس في تأبين والده كلمات مفادها : لقد كان والدي حكيما و كريما و متعاطفا و متواضعا و هذا كان له تأثير على العديد من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم .
و يعتبر الد بيل جيتس واحد من الشخصيات التي زاولت مهن حكومية ، حيث كان محاربا قديما في الجيش الأمريكي الى جانب أنه عمل كـ محامي مرموق لفترة طويلة ، و وفاة الأب تكون مؤثرة لكونه عادة ما يكون القدوة و الشخص الذي يستمد منه الإبن الحكمة ، و هذا بالضبط ما حدث مع بيل جيتس .
و قد أعلنت أسرة بيل جيتس وفاة والده بشكل رسمي يوم التلاثاء 15 سبتمبر 2020 ، ليكون ذلك آخر شيء يتحدث عنه بيل جيتس ، و قد قامت الهديد من الشخصيات البارزة في المجال التقني بتقديم التعزية لبيل جيتس و على راسهم مارك زوكربيرج و إيلون ماسك الى جانب جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون .
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