تعرف علي اهم الأسباب التي تجعل جهاز اي باد اير اقوي جهاز اي باد من ابل

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عمر شويل - جدة نعلم جيدا أن شركة أبل هى أحدي الشركات الرائدة والمتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الإلكترونية وتعد الأجهزة التي تحمل علامة ابل التجارية هي أحد أهم العلامات الموثوقة بها من قبل المستخدمين والتي ليس عليها مجال للنقاش والتحاور علي مميزاتها وإمكانياتها والتي تسعي شركة أبل جاهدة من عام لآخر في طرح جيل جديد من منتجاتها سواء كانت أجهزة الموبايل او الكمبيوتر المحمول والاي باد بالطبع لكونه يحمل في مميزاته الجمع بين مميزات جهاز اللاب أو الكمبيوتر الشخصي وايضا الموبايل او الهاتف الذكي وبالتالي يغنيك عن حملهما معا. مميزات ايباد اير ipad air كما ذكرنا في مقدمة موضوعنا أن شركة أبل تسعي بشكل مطلق لتحديث تشكيلة الأجهزة الصادرة منها إلا أنها خلال تلك السنة الماضية عملت علي تكثيف جهودها بشكل كبير وعليه أطلقت تشكيلتها الجديدة في خلال المؤتمر الصحفى ليلة أمس والذي جاء علي قائمة المنتجات جهاز ايباد اير بشريحة A14 Bionic. اهم مميزات جهاز الايباد اير الجديد مبدئيا سيتوفر جهاز ايباد اير بمساحتي تخزين مختلفتين منها 128، 64 جيجا بايت.

كما أنه سيتوفر ب5 ألوان مختلفة الفضي والذهبي والسماوي والأخضر والرمادي.

يتميز بوجود مخرج لليو اس بي، كما يتميز بوحدة المعالجة المركزية الخاصة به والتي فاقت ما قبلها بنسبة 40%، كما أن جودة رسومات التشغيل بها فاقت ال30%.

كما أنها قادرة علي أداء ما يقارب من 11 تريليون عملية في الثانية الواحدة.

كذلك تتميز بشاشتها الرفيعة والمزودة بعامل الانعكاس.

بالإضافة إلي كل تلك الميزات وأكثر يكفي أنه يضفي علي مستخدمه طابع خاص كما أن التعامل به ف مجال الأعمال مريح وسهل للغاية ويوفر المزيد من الوقت والجهد بالاخص مع تطبيقاته الخاصة.

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