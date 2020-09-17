تسربيبات : مالذي يجب أن تعرفه عن الايفون 12 القادم ( المواصفات، الثمن و تاريخ النزول ..)

لم تقم شركة Apple بالاعلان عن الايفون 12 الجديد في حدث Apple September event الّا أنّ الاعلان لم يعد بعيدًا. فالمختصّون يتوقّعون أن يتم الاعلان عن مجموعة أيفون 12 الجديدة لاحقًا في شهر أكتوبر في حدث مخصّص. فمالذي يمكن أن نتوقّعه في الهاتف iPhone 12 القادم قريبًا؟

أولاً، لن يكون هناك ايفون 12 واحد بل مجوعة متكوّنة من أربعة هواتف اضافة للـ iPhone 12 وهي:

iPhone 12 Max ، iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

و من المتوقّع أيظا ان يحتوي هاتف أيفون 12 الجديد على شبكة الـ G5 و يعتبر هذا أحد أهم التحديثات المرتقبة. فهذا الهاتف هو الأول من انتاج الشركة الذي سيتميز بشبكة الجيل الخامس فائقة السرعة.

تقول التسربيات أيظًا أنّ الهاتف سيتميّز بـبطاّرية A14 Bionic chipset التي شاهدناها في iPad Air 2020 و تعتبر هذه الميزة القفزة التي ينتظرها الجميع.

متى سيتم الاعلان الرسمي عن هاتف أيفون 12؟

عادة ما يتم الاعلان عن هواتف الأيفون في شهر سبتمبر من كل سنة، الا ان شركة Apple كانت قد اعلنت ان الاعلان ” سيتأخّر قليلًا” عن العادة بسبب أزمة الكورونا. تم تخصيص دث سبتمبر لهذه السنة للاعلان عن Pad Air 4 و Apple Watch 6 و بعض المنتجات الاخى دون أن يتم ذكر هواتف أيفون. و تقول اخر التسريبات ان الاعلان الرسمي سيتمّ لاحقا في الجوء الثاني من شهر اكتوبر.

ما هو ثمن هاتف أيفون 12؟

لن تبتعد أسعار هواتف أيفون 12 كثيرًا عن أسعار هواتف أيقون 11 التي سبقنها.و في ما يلي قائمة بأسعر هواتف أيفون 12 المرتقبة (سعة التخزبن GB128 c :

viPhone 12 4G : $549

iPhone 12 5G : $649

iPhone 12 Max 4G: $649

iPhone 12 Max: $749

iPhone 12 Pro: $999

iPhone 12 Pro Max: $1,099

هل يوجد تغييرات في تصميم هواتف أيفون 12 ؟

سيكون تصميم هواتف ايفون 12 مختلفا عن تصميم هواتف ايفون 11 التي سبقته. تقول التسربيات ان تصميم الهاتف الجديد مستلهم من هواتف iPhone 4 و iPhone 5 كما من المتوقّع أن يحتوي تصميم الهاتف على بعض عناصر iPad Pro 2020.

ستختلف شاشات هواتف ايفون 12 الجديد عن شاشة ايفون 11 و خاصّة في حجم الشاشة و في ما يلي قائمة بأحجام شاشات هواتف ايفون 12 المرتقبة:

iPhone 12 : 5.4 inches

iPhone 12 Max : 6.1 inches

iPhone 12 Pro : 6.1 inches

iPhone 12 Max Pro : 6.7 inches

اذا كانت هذه التسريبات دقيقة، فستكون هذه المرّة الاولي التي سنشاهد فيها هاتف iPhone Max. يبدو أن هذا الهاتف تمّ تصميمه بشاشة أكبر من هواتف iPhone 12 للمستخدمين الذين يرديون هاتفًا بشاشة كبيرة دون الحاجة لانفاق مبلغ كبير للحصول على هواتف Iphone 12 Pro و iPhone 12 Max Pro.

هل ستكون كاميرات هواتف ايفون 12 جيّدة؟

تشير العديد من التسربيات أننا سنشاهد تغييرات كبيرة على مستوى كاميرات هواتف ايفون 12. و يعتبر التغيير الأساسي هو اضافة ماسح ضوئي LiDAR مشابه للذي شاهدناه في أجهزة iPad Pro 2020. تشير التسريبات ايظًا الى أن هواتف iPhone Pro و iPhone Pro Max على ماسح LiDAR و ثلاث كاميرات في حين ستحتوي هواتف iPhone 12 و iPhone 12 Max على كاميراتين فقط.