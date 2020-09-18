نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتجات شركة آبل الجديدة لهذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركة آبل المشهورة للتكونولجيا والأجهزة الحديثة عن وجود منتجات شركة آبل الجديدة والتي سيتم إطلاقها هذا العام حيث سيكونان منتجان فريدان من نوعهما ومختلفان تماماً عن الإصدارات السابقة حيث أعلنت عن إطلاق ساعة رقمية جديدة وأيضاً أيباد مطور ،تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد من التفاصيل حول هذا الخبر.

منتجات شركة آبل الجديدة

جهاز iPad Air 4 الجديد:

أعلنت شركة أبل الشهيرة في حدثها السنوي أن منتجات هذا العام ستكون الأاشهر على الإطلاق ومختلفة تماماً وستكون الاكبر قيمة في مجال التقنيات وفي الاسواق ،حيث أعلنت عن أولى منتجاتها الجديدة وهو iPad Air 4 والذي سيكون بتصميم جديد ومختلف عن الإصدار السابق بهذا يكون هذا الإصدار هو الجيل الثامن للشركة من هذا النوع من الأجهزة.

وضحت شركة آبل أيضاً أن الجهاز الجديد من إصدارات الأيباد سيدعم خاصية Apple Pencil أو قلم آبل الذكي ،كما صرحت أيضاً أن هذا الإصدار من الجيل الثامن سيكون متوفر في الأسواق بسعر 329 دولار.

ساعة Apple Watch Series 6 أهم منتجات شركة آبل الجديدة:

أوضحتالشركة أيضاً أنها تستعد لإطلاق الجيل السادس من ساعات آبل Apple Watch Series 6 ووصفت مظهرها الخارجي أنه سيكون لها جسم خارجي من الألومنيوم أو الفولاز المقاوم للصدأ وستتوفر بالعديد من الألوان منها الأزرق واللون الذهبي وأيضاً اللون الرمادي.

تم تحسين قدرات ذلك الجيل من الساعات ليكون أفضل من سابقتها حيث أصبحت الشاشة أكثر سطوعاً بمعدل إثنان ونصف كما أنها تتمتعت بخاصية التشغيل الدائم للشاشة ،كما طوروا فيها خاصية تتبع الأماكن والارتفاع فوق مستوى سطح البحر.

بإمكان تلك الساحة حساب مستوي الأكسجين في الدم فهي مناسبة للرياضيين لمراقبة وظائفهم الحيوية أثناء القيام بالتمارين الرياضية كما أنها مضادة للماء.