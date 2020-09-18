نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال Sony Xperia 5 II الجديد بالسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Sony Xperia 5 II ، هو أحدث هواتف شركة سوني العالمية، والهاتف يتمتع بالكثير من الإمكانيات الكبيرة التي تجعله من أقوى الهواتف التي تم طرحها بالأسواق، وتم الإعلان عن الجوال في 17 سبتمبر 2020م، ويحتوي على الكثير من المزايا أهمها أن الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، ويحتوي على بطارية قوية، تعمل لفترات طويلة أثناء الاستخدام اليومي، ويحتوي الهاتف على زجاج Corning Gorilla لحماية الجوال من الخدوش أو الكسر، ويدعم الجوال مقاومة الغبار والماء، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على مواصفات وسعر Sony Xperia 5 II، بالسعودية والدول العربية. مواصفات جوال Sony Xperia 5 II الهاتف يحتوي على امكانيات ومواصفات عالية جداً وهى كالآتي:- الجوال يعمل بنظام أند رويد 10. الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى متر نصف تحت الماء لمدة نصف ساعة. واجهة وظهر الجوال مصنوعان من زجاج Corning Gorilla، مع وجود إطار مصنوع من مادة الألمنيوم. أبعاد الجوال 158*68*8 ملم، ووزن الموبايل 163 جرام. الجوال يأتي باللون الأسود، والرمادي، والوردي، والأزرق. الجوال يدعم أغلب المستشعرات، مستشعر البصمة، والتسارع والتقارب، والدوران، والبارومتر، والبوصلة، وطيف الألوان. معالج الجوال من شركة كوالكوم SM8250 سناب دراجون 865، بدقة تصنيع 7 نانو متر بلس، ثماني النواة. الجوال يحتوي على معالج رسوميات من نوع Adreno 650. الموبايل يحتوي على ذاكرة عشوائية سعتها التخزينية 8 جيجابايت. الجوال يأتي بإصدارين من حيث حجم الذاكرة، الإصدار الأول يأتي بذاكرة داخلية سعتها 128 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة داخلية سعتها التخزينية 256 جيجابايت. الجول يدعم تركيب ذاكرة خارجية من النوع ميكرو، من خلال منفذ منفصل. الموبايل يدعم تشغيل جميع شبكات الاتصال من شبكة الجيل الثاني 2G وحتى شبكة الجيل الخامس 5G. جوال Sony Xperia 5 II يدعم تركيب شريحتي اتصال، الشريحة الأولى Nano SIM، والشريحة الثانية يمكن تركيبها مكان منفذ الذاكرة الخارجية. الجوال يدعم تشغيل الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac/6، ويدعم الهوت سبوت، والـ Wi-Fi Direct. الهاتف يحتوي على بلوتوث من أحدث الإصدارات 5.0. يدعم الموبايل الاتصال القريب المدى من خلال الـ NFC. يحتوي الهاتف على راديو اف ام. يحتوي على منفذ 3.5 ملم خاص بسماعات الأذن. يحتوي على ميكروفون خاص بمنع الضوضاء أثناء استخدام الجوال في التحدث، أو التصوير، أو التسجيل. الجوال يحتوي على مكبر صوت ستريو. يحتوي على نظام ديناميكي صوتي. مواصفات شاشة Sony Xperia 5 II تحتوي شاشة الجوال على مواصفات كبيرة جداً وهى كالآتي:- حجم شاشة الجوال تبلغ 6.1 بوصة.

تستحوذ شاشة هاتف سوني اكسبيريا 5 II على 80.9% من واجهة الجوال الأمامية.

دقة شاشة الجوال 1080*2520 بكسل، نسبة الطوال إلى العرض 21:9، بكثافة بكسلات 449 بكسل لكل بوصة.

تحتوي الشاشة على زجاج Corning Gorilla الاصدار السادس.

تدعم الشاشة اللمس المتعدد.

معدل تحديث شاشة الجوال 120Hz. مواصفات الكاميرا يحتوي جوال Sony Xperia 5 II على ثلاثة كاميرات خلفية وكاميرا واحدة أمامية مواصفاتهم كالآتي:- الكاميرا الخلفية للهاتف ثلاثية، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل عريضة، بفتحة عدسة 1.7/F، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل تلي فوتو، بفتحة عدسة 2.4/F، والكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل عريضة جداً، بفتحة عدسة 2.4/F. تحتوي الكاميرا على بصريات زايس. تحتوي على فلاش من نوع ليد. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة HDR. تحتوي على خاصية تتبع العين. تدعم التصوير البانوراما. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل لكل 30 إطار في الثانية. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K لكل 120/60/30/24 إطار في الثانية. الكاميرا الأمامية للجوال دقتها 8 ميجا بكسل عريضة، بفتحة عدسة 2.0/F. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل لكل 30 إطار في الثانية. مواصفات بطارية Sony Xperia 5 II سعة بطارية الجوال كبيرة مما تجعل الهاتف يعمل لفترات كبيرة أثناء الاستخدام ومواصفاتها كالآتي:- سعة بطارية الجوال 4000 مللي أمبير، وهى سعة كبيرة تجعل الهاتف يعمل لفترات طويلة.

البطارية غير قابلة للإزالة إلا من خلال التوكيل أو متخصص.

تدعم الشحن السريع بقدرة 21 وات.

شحن البطارية يصل إلى 50% في نصف ساعة. سعر الجوال في السعودية ومصر والدول العربية سوف نستعرض مع حضراتكم سعر Sony Xperia 5 II في السعودية والدول العربية وهى كالآتي:- سعر الهاتف في مصر 16.700 جنيه مصري. سعر الجوال في المملكة العربية السعودية 3980 ريال سعودي. سعر الموبايل في الإمارات 3900 درهم إماراتي. سعر الجوال بالدولار الأمريكي 1060 دولار. سعر الهاتف بعملة الاتحاد الأوربي 900 يورو.

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