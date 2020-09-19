وداعًا للشاشات السوداء: شاومي تكشف عن شاشة شفّافة

احتفالا بعيد ميلاد الشركة العاشر، كشفت شركة شاومي الصينية عن شاشة شفافة يتم تسويقها الان في السوق الصيني و هو ما قد يشير الى نهاية الشاشات السوداء التقليدية قريبًا.

منذ بداياتها، عرفت شركة شاومي بانتاجها هواتف ذات مواصفات جيّدة و بأسعار ممتازة و هو ما جعل الشركة تفرض اسمها وسط سوق الهواتف الذكيّة شديد المنافسة. لم تقتصر بعد ذلك منتجات الشركة على الهواتف، بل وسّعت منتجاتها لتشمل في وقت غير بعيد الشاشت بتكنولوجيا OLED وهو مايجعل الشاشات أكثر سطوعًا و اضاءة و أخفّ وزنًا وذات حاجة أقل للطاقة و الأهم من ذلك بكلفة انتاج أقل مقارنة بشاشات تكنولوجيا الـ LED المعروفة.

للاحتفال بعيد ميلادها العاشر، قامت الشركة مؤخرًا بالكشف عن هواتفها Mi 10 Ultra و Redmi K30 Ultra اضافة الى شاشتها الجديدة Mi TV Lux Transparent Edition و هي شاشة تلفاز 55 بوصة بتكنلوجيا OLED و شفافة بالكامل.

و بالرغم من أن شركة شيومي ليست الشركة الأولي التي تكشف عن شاشة شفافة بالكامل الّا أن الانجاز يبقة مذهلاً، فاضافة لذلك تتميز لا يتجاوز سمك حواف الشاشة 5.7 ميلميتر و عندما تشتغل الشاشة، سيتم اضائة البيكسلات الضرورية الموجودة في الصورة. لك أن تخيّل صورة – أو فيديو- بدون خلفيّة، ستبدو الصورة و كأنّها تسبح في المكان !