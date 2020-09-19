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إليك أفضل 3 مواقع لربح المال عبر ملئ الإستطلاعات

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نضال ناجي 0 تبليغ

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واحد من بين المواقع الشهيرة جدا في مجال الربح من الإستطلاعات هو موقع  YouGov ، و هو عبارة عن موقع منتشر و معروف بشكل كبير جدا ، حيث أنه يمنحك بعض الإستطلاعات التي تجيب عليها و بعد الوصول الى الى الأدنى للدفع و الذي هو 50 دولار يتم ارسالها لك عبر الويستر وينيون أو أي وسيلة دفع أخرى يتيحها .

و لكن هذا الموقع ليس هو الوحيد الذي يوفر هذه الخاصية حيث يمكنك الربح من الاستطلاعات عبر بعض المواقع الأخرى و سوف نشارك معك في هذه التدوينة 3 منها تعتبر الأفضل :

1 – موقع LifePoints

يقوم موقع LifePoints بتزويدك بمجوعة من الاستطلاعات ما عليك سوى الاجابة عليها و سوف تستطيع جمع نقاط و هذه النقاط يمكنك تحويلها الى مكافآت مالية .

إليك أفضل 3 مواقع لربح المال عبر ملئ الإستطلاعات

إليك أفضل 3 مواقع لربح المال عبر ملئ الإستطلاعات

و كي تستعلمه ما عليك سوى الولوج اليه ثم القيام بانشاء حساب خاص بك و الشروع في ملئ الاستطلاعات التي يظهرها لك ، و يمكنك سحب المال عبر بايبال .

الدخول الى موقع LifePoints

2 – موقع Toluna

إليك أفضل 3 مواقع لربح المال عبر ملئ الإستطلاعات

إليك أفضل 3 مواقع لربح المال عبر ملئ الإستطلاعات

الموقع الثاني و الذي يقدم لك بشكل يومي استطلاعات كي تجيب عليها هو موقع Toluna ، و هو مميز يحيث يسمح لك أيضا جمع النقاط لتحويلها الى أموال و سحبها أيضا عبر بايبال و يتيح لك ربح الماال من النت بطريقة سهلة .

الدخول الى Toluna

3 – موقع Panel Opinion

إليك أفضل 3 مواقع لربح المال عبر ملئ الإستطلاعات

إليك أفضل 3 مواقع لربح المال عبر ملئ الإستطلاعات

 

من بين اشهر المواقع في مجال الربح من الاستطلاعات ايضا هوهذا الموقع الذي يتيح لك ميزة جمع النقاط عبر ملئ الاستكلاعات و الجابة عن الاسئلة التي يتم تزويدك بها .

ما عليك سوى انشاء حساب لاستعماله و البدء في كسب بعض المال ، و هو ايضا متاج للتحميل على الآندرويد أو الآيفون .

الدخول الى Panel Opinion

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كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع pro3xplain وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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