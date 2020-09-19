إليك أفضل 3 مواقع لربح المال عبر ملئ الإستطلاعات

واحد من بين المواقع الشهيرة جدا في مجال الربح من الإستطلاعات هو موقع YouGov ، و هو عبارة عن موقع منتشر و معروف بشكل كبير جدا ، حيث أنه يمنحك بعض الإستطلاعات التي تجيب عليها و بعد الوصول الى الى الأدنى للدفع و الذي هو 50 دولار يتم ارسالها لك عبر الويستر وينيون أو أي وسيلة دفع أخرى يتيحها .

و لكن هذا الموقع ليس هو الوحيد الذي يوفر هذه الخاصية حيث يمكنك الربح من الاستطلاعات عبر بعض المواقع الأخرى و سوف نشارك معك في هذه التدوينة 3 منها تعتبر الأفضل :

1 – موقع LifePoints

يقوم موقع LifePoints بتزويدك بمجوعة من الاستطلاعات ما عليك سوى الاجابة عليها و سوف تستطيع جمع نقاط و هذه النقاط يمكنك تحويلها الى مكافآت مالية .

و كي تستعلمه ما عليك سوى الولوج اليه ثم القيام بانشاء حساب خاص بك و الشروع في ملئ الاستطلاعات التي يظهرها لك ، و يمكنك سحب المال عبر بايبال .

الدخول الى موقع LifePoints

2 – موقع Toluna

الموقع الثاني و الذي يقدم لك بشكل يومي استطلاعات كي تجيب عليها هو موقع Toluna ، و هو مميز يحيث يسمح لك أيضا جمع النقاط لتحويلها الى أموال و سحبها أيضا عبر بايبال و يتيح لك ربح الماال من النت بطريقة سهلة .

الدخول الى Toluna

3 – موقع Panel Opinion

من بين اشهر المواقع في مجال الربح من الاستطلاعات ايضا هوهذا الموقع الذي يتيح لك ميزة جمع النقاط عبر ملئ الاستكلاعات و الجابة عن الاسئلة التي يتم تزويدك بها .

ما عليك سوى انشاء حساب لاستعماله و البدء في كسب بعض المال ، و هو ايضا متاج للتحميل على الآندرويد أو الآيفون .

الدخول الى Panel Opinion