كاديلاك تطرح سيارة جديدة تفتح ببصمة الوجه

تتسابق شركات السيارات في ابتكار و تطوير الانظمة داخل سياراتها لتواكب التحول التقني و الرقمي الموجود لتحتل اعلي المراكز في مبيعات السيارات الذكية .
و في هذا السياق قامت شركة كاديلاك بأضافة بعض التحديثات علي سياراتها الكروس اوفر الفاخرة cadillac xt4 و من ضمن تلك التحديثات ان السيارة تستطيع ان تفتح ابوابها بمجرد التعرف علي وجهك .
و قامت كاديلاك ايضا بتفعيل هذة الميزة علي سياراتها في الصين فالسيارة كاديلاك cadillac xt4 تستطيع ان تتعرف علي و تقرأ بصمة وجهك في اي وقت من اليوم سواء ليلا او نهارا .
استطاعت كاديلاك cadillac xt4 ايضا ان تطور من هذا النظام لتجعل السيارة قادرة علي قراءة ملامح وجهك اثناء ظروف الطقس القاسية و الامطار و الرياح و هذا النظام يستخدم كاميرتين بأشعة تحت الحمراء لبيان ادق التفاصيل و اي ظرف .
وعندما تتأكد السيارة كاديلاك cadillac xt4 من الوجه تقوم بفتح ابوابها و تشغيل محركها من تلقاء نفسها دون ادني تدخل من السائق ويشمل النظام خاصية استخدام بصمة اليد وكلمة السر في حالة رغبة مالك السيارة في إضافة مستويات حماية أقوى، ويدعم النظام 7 مستخدمين بسبع و حوة و سبع كلمات سر في نفس الوقت .
قامت ايضا كاديلاك بتحديث نظام التحكم عبر الصوت للتعامل مع الملاحة وسماع الموسيقى والأخبار ويبدأ سعر كاديلاك كاديلاك cadillac xt4 الجديدة في الصين من 38,370 دولار .
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