كيف تفتح الملفّات المضغوطة ZIP على هاتفك الأندرويد

يظن الكثيرون أن فتح الملفات المضغوطة بصيغة ZIP حكر على الحواسيب الاّ ان ذلك ليس صحيحًا فيمكنك فك ضغط ملف ZIP على هاتفك الاندرويد دون أي مشاكل.

اذا حملت ملفًا مضغوطا و أردت فك ضغطه على الهاتف دون الحاجة للحاسوب فالأمر ليس صعبًا. و بالرغم من أن المتصرف في الملفات لهواتف الاندرويد غير قادر على ذلك الا انه يمكنك تحميل العديد من التطبيقات المجانية المتوفرة على متجر Play Store التي ستقوم بالمهمة بكل سرعة و كفاءة.

أحد هذه التطبيقات تطبيق ” Files by Google”. لن يمكّنك هذا التبطبيق من فك ظغط الملفات بصيغة ZIP بل سيمكنك أيظا من ربح مساحة في هاتفك عن طريق ايجاد الملفات الغير ضرورية و التي من الممكن التخلص منها…

أولاً توجّه لمتجر Play Store و قم بالبحث عن تطبيق Files by Google و قم بتحميله على هاتفك الاندرويد. الان قم بفتح التطبيق و توجّه لمسار الملف المظغوط الذي تريد أن تفتحه. ستجد الملفات المظغوطة التي قمت بتحميلها في مسار Downloads.

بعد ذلك قم بالظغط على الملف و من ثمّ الزر Extract. ستشاهد حينها تقدّم عملية فك الظغط على الملف. عند انتهاء

العملية اظغط على الزر Done.

يمكنك التخلص من الملف المظغوط عن طريق الظغط على خيار Delete ZIP File.

الأمر بهذه البساطة، سوف تجد الملفات التي تمّ فك ظغطها في نفس مسار الملف المظغوط.