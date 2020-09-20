كيفية إنشاء فاتورة إحترافية أون لاين لإستلام أموالك

أحيانا عندما تقوم بالتعامل مع بعض الأشخاص أو الشركات فإن ما يحدث هو أنهم قد يطلبون منك فاتورة من أجل ارسال المال اليك او التأكيد على عملية تبادل المدفوعات ، و أنت كشخص قد تجد صعوبة في كيفية القيام بهذا الأمر ، لذلك في هذه التدوينة سوف نشارك معك اسهل طريقة يمكنك استعمالها من أجل إنشاء فاتورة أون لاين بشكل بسيط جدا .

أول خطوة يجب عليك القيام بها هي الدخول الى موقع يدعى invoicesimple سوف تجد رابط في اسفل الموضوع ، و بعد الدخول اليه سوف تظهر لك واجهته على هذا الشكل :

الآن ما عليك القيام به هو البدء في ملئ الخانات بالمعلومات الخاصة بك ، حيث يجب اليك القيام باضافة شعار و اسمك او اسم العمل الخاص بك .

الى جانب اضافة البريد الالكتروني الخاص بك و الخاص ايضا بالعميل او الشخص الذي تريد ارسال الفاتورة اليه ، كما يمكنك اضافة وصف لنوعية الخدمة و وضع تاريخ الفاتورة و تحديد ايضا مدة استلام الأموال ، و يتيح لك ايضا الموقع امكانية تغيير لون النصوص او لون الفاتورة .

و للإشارة فإن الموقع مجاني أي أنه بعد الانتهاء يمكنك تحميل الفاتورة على هاتفك او حاسوبك ، كما يمكنك ايضا الحول على رابط و إرساله لعملائك أو الأشخاص الذين تتعامل معهم و هكذا تستطيع انشاء فاتورة اون لاين بسهولة جدا .

الدخول الى موقع invoicesimple