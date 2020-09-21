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للمرة الأولى.. بنك سويسري ينقل عملاءه إلى الواقع المعزز

علوم وتكنولوجيا تبليغ
للمرة الأولى.. بنك سويسري ينقل عملاءه إلى الواقع المعزز
للمرة الأولى.. بنك سويسري ينقل عملاءه إلى الواقع المعزز

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 