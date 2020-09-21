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حدائق عامة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة كورونا (فيديو)

علوم وتكنولوجيا تبليغ
حدائق عامة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة كورونا (فيديو)
حدائق عامة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة كورونا (فيديو)

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متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

 