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عمر شويل - جدة إطلاق لعبة Fortnite من بلاي ستيشن 5 بتحسينات ورسوم متحركة جديدة لعبة Fortnite الجديدة 2021،تعد لعبة Fortnite من ألعاب الفيديو الإلكترونية التي صدرت عام 2017، والتي حصدت شعبية هائلة بين المستخدمين وتعمل على نظام بلاي ستيشن 4، و إكس بوكس، و مايكروسوفت، وقد وصل عدد مستخدميها إلى 250 مليون فرد حول العالم، وتتميز هذه اللعبة بجوائز تصل إلى 30 مليون دولار، والتي تعد من أضخم جوائز الألعاب الإلكترونية.

لعبة Fortnite الجديدة 2021

تعد لعبة Fortnite من الألعاب التي عرضتها سوني على PS5، ولكن بعد أن استثمرت 250 مليون دولار مؤخراً امتلكت حصة قليلة من Epic Games المطورة من Fortnite، وبذلك أصبحا مترابطان أكثر من أى وقت مضى.

تحسينات لعبة Fortnite

لعبة Fortnite الجديدة 2021 تسعى الشركة لإضافة بعض التطورات على لعبة Fortnite والتي ستصبح حصرية لمالكي PS5، وقد قامت الشركة بعرض مقطع دعائي استغرق 35 ثانية، ولكنه بين كثير من التغيرات والتحديثات التي يمكن توقعها على جميع المنصات من قبل المحللين، وهي أن يحصل لاعبي وحدة التحكم من الجيل التاني خيار إيقاف إعداداتهم لتحسين الأداء، وهو أمر طبيعي لجميع مستخدمي أجهزة الكمبيوتر.

بالنسبة للتحسينات الخاصة بالرسوم فيبدو أنها ستكون أكثر تطورا، وسيضاف إليها المؤثرات الصوتية، وقد تكون هذه الأخبار مثيرة لعشاق PS5، ولكن يجب عليهم تقبل جميع التغيرات المحتمل حدوثها بعد إطلاق الأجيال الجديدة من وحدات التحكم.