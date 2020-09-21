نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات موبايلي للتعليم الغير محدود والتعليم عن بعد 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات موبايلي للتعليم الغير محدود والتعليم عن بعد 1442 تعد شركة موبايلي من الشركات التي تخدم عملية الاتصال بالمملكة، والتي استطاعت أن تجذب العديد من العملاء بفضل ما تقدمه من خدمات متميزة على الرغم من حداثة إنشاؤها، وتزامنا مع بدء الدراسة لهذا العام قامت الشركة بتقديم العديد من الخدمات التي تخدم العملية التعليمية، وتساعد الطلاب والمعلمين على متابعة العملية التعليمية عن بعد، وذلك من خلال العروض الخاصة بالإنترنت، وباقات الإنترنت الغير محدودة.

باقات موبايلي للتعليم اللامحدود للطلاب

أعلنت شركة موبايلي أنها قامت بتوفير باقات منخفضة للطلاب والمعلمين، والتي يمكن الاشتراك فيها عبر موقع الشركة الرسمي، وتعمل هذه الباقات على زيادة قدرة الطلاب على التواصل عبر منصة مدرستي بدون انقطاع الإنترنت، أو التعرض لأعطال الشبكة، وذلك لأن الشركة تعمل على مدار اليوم لتعزيز أداء الخدمات المقدمة، ومن باقات موبايلي:

خدمة التصفح والتحميل الغير محدود لمنصة مدرستي التعليمية.

خصم خاص للطلاب والمعلمين بنسبة 50٪ على الباقات مسبوقة الدفع.

باقة التعليم غير المحدود باشتراك قيمته 50 ريال سعودي في الشهر.

كيفية الاشتراك في باقات موبايلي

الآن أصبحت عملية التعليم سهلة ويسيرة بعد أن أعلنت الوزارة عن أنها ستكون عن بعد، ومع باقات موبايلي حتى يتمكن كل من الطلاب والمعلمين من تصفح منصة مدرستي، وتحميل الدروس التعليمية بدون انقطاع، وذلك بعد الاشتراك في الباقات التي تقدمها الشركة ، وذلك بإحدى الطرق الآتية: