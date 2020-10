عمر شويل - جدة تعرف على أسعار الألعاب الجديدة على بلاي ستيشن 5، أعلن شركة سوني اليابانية يوم الأربعاء الماضي أنها ستطرح بلاي ستيشن 5 نوفمبر المقبل بأسعار 499.99 دولار، و 399.99 دولار للنسخ التي تعمل بدون مشغل أقراص، وقد تم التمهيد للسعر للمنافسة مع منصة إكس بوكس التي ستطلقها شركة مايكروسوفت في نهاية العام، حيث يقبل المستهلكين على المنصة الأفضل التي تقدم ألعاب حصرية، ويذكر أن شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق منصة ألعاب إكس بوكس، والتي من المقرر بيعها في 10 نوفمبر المقبل بسعر 499.99 دولار.

شهدت أسعار الألعاب الجديدة لبلاي ستيشن 5 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بأسعار النسخة السابقة، وذلك بعد أن قامت شركة سوني بالإعلان عن الألعاب التي ستطلقها على PS5، وتضمنت هذه الأسعار:

وردت أخبار جيدة تفيد بأن المستخدم سيحصل على PS plus مع PS5 الخاصة به، وبعدها سيحصل على 17 لعبة من ألعاب PS4 يتم تشغيلها على PS5، وهم:

Fallout 4، God of War ، Bloodborne ،Uncharted 4 ،Ratchet & Clank ،Days Gone ، The Last of Us Remastered ، Batman Arkham Knight ، The Last Guardian ، Infamous: Second Son ، Detroit: Become Human ، Until Dawn ، Final Fantasy 15، Mortal Kombat X ، Persona 5 ، Resident Evil 7: Biohazard.