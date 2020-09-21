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كيفية إنشاء فيديو إحترافي و بيعه بطريقة سهلة جدا

علوم وتكنولوجيا نضال ناجي تبليغ
كيفية إنشاء فيديو إحترافي و بيعه بطريقة سهلة جدا
كيفية إنشاء فيديو إحترافي و بيعه بطريقة سهلة جدا
كيفية إنشاء فيديو إحترافي و بيعه بطريقة سهلة جدا
كيفية إنشاء فيديو إحترافي و بيعه بطريقة سهلة جدا

من بين الخدمات التي تلقى رواجا كبيرا على مواقع بيع الخدمات المصغرة مثل فايفر و خمسات هي خدمات بيع و انشاء الفيديوهات .

حيث أن هناك بعض الأشخاص الذين يحتاجون الى فيديوهات ترويجية أو تعريفية بمنتج أو شركة أو جمعية معينة و لا يعرفون كيفية القيام بعملية إنشاءها .

بالتالي أنت إذا إستطعت أن تقوم بإنشاء هذه الفيديوهات فإنه يمكنك القيام بعملية بيع هذا الخدمة على هذه المواقع .

و يمكنك انشاء الفيديوهات بدون خبرة سابقة و بدون الحاجة الى برامج عبر استعمال موقع مجاني يدعى Flexclip .

كيفية إنشاء فيديو إحترافي و بيعه بطريقة سهلة جدا

كيفية إنشاء فيديو إحترافي و بيعه بطريقة سهلة جدا

موقع Flexclip هو عبارة عن موقع اون لاين ميزته انه يوفر لك مجموعة من القوالب المجانية و التي يمكنك تعديلها و جعلها حول منتج او شركة او جمعية معينة ، ثم القيام بتصدير الفيديو بعد الإنتهاء .

كيفية إنشاء فيديو إحترافي و بيعه بطريقة سهلة جدا

كيفية إنشاء فيديو إحترافي و بيعه بطريقة سهلة جدا

طريقة استعمال الموقع بسيطة حيث ما عليك سوى القيام بالولوج اليه عبر الرابط أسفل الموضوع ، ثم القيام بالتسجيل و انشاء حساب في الوقت و اختيار القالب المناسب لموضوع الفيديو الي تريد القيام بإنشائه .

بعد ذلك ما عليك فعله هو التعديل و اضافة صور و تأثيرات و تعديل النصوص و طريقة عرض الفيديو ثم تصديره ، و طبعا سوف تقوم بتعديل الفيدو حسب طلبات العميل الذي سوف يراسلك على فايفر أو خمسات بعد نشر خدماتك .

الدخول الى موقع Flexclip

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 