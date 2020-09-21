ريلمي تطلق سلسلة هواتف Narzo20 الجديدة

أطلقت شركة ”ريلمي“ (Realme) الصينية، اليوم الإثنين، خطا جديدا من الهواتف ذات الأداء والكفاءة المعتادة في هذه الشركة، بعد أن كانت قد أطلقت في شهر مايو الماضي، في الهند (Narzo 10) و (Narzo 10A).

Narzo 20A

يمتلك كاميرا عمودية في الخلف ونتوءا ضمن الشاشة التي تأتي بقياس 6.5 إنش وبدقة 1600×720 بكسل، مع معالج (Snapdragon 665).

وهناك كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة ثانية بالأبيض والأسود بدقة 2 ميجابكسل وعدسة ثالثة ريترو بدقة 2 ميجابكسل، وتعمل هذه العدسات كإضافة للفلاتر وأوضاع البورتريه في تطبيق الكاميرا.

ويأتي ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير لا تتمتع بشحن سريع ويتم شحنها عبر منفذ (microUSB) وتوفر الشحن العكسي، ويتوفر الهاتف بخيار 3/32 جيجابايت أو 4/64 جيجابايت، وتبدأ الأسعار من 115 دولارا وتصل إلى 130 دولارا.

Narzo 20

يأتي الهاتف بشاشة بقياس 6.5 إنش مع نتوء وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، ومعالج (Helio G85) من ميدياتيك، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت لمساحة التخزين القابلة للتوسعة باستخدام بطاقة (microSD).

وهناك كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي (Narzo 20) أيضًا على شحن لاسلكي عكسي، وأضافت (Realme) بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط عبر منفذ (USB-C)، وتبدأ الأسعار من 145 دولارا وتصل إلى 155 دولارا.

Narzo 20 Pro

يحتوي (Narzo 20 Pro) على مجموعة شرائح (Helio G95) وشحن (SuperDart) بقوة 65 واط، وهناك 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، إلى جانب 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويتميز بشاشة بقياس 6.5 إنش مع معدل تحديث 90 هرتز، ويوجد نتوء صغير في الزاوية اليسرى العليا من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل مع مستشعر (Sony IMX471).

وهناك كاميرا خلفية رباعية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وعدسة ثانية بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ثالثة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل وعدسة رابعة بالأبيض والأسود بدقة 2 ميجابكسل، وأضافت الشركة بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، وتبدأ الأسعار من 205 دولارات وتصل إلى 230 دولارا.