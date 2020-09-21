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"تويتر" يعتذر عن خوارزمية "عنصرية" لقص الصور

علوم وتكنولوجيا تبليغ
"تويتر" يعتذر عن خوارزمية "عنصرية" لقص الصور
"تويتر" يعتذر عن خوارزمية "عنصرية" لقص الصور

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 