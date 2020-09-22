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تيم كوك يلمح لإبقاء العمل عن بعد في "أبل" حتى بعد كورونا

علوم وتكنولوجيا تبليغ
تيم كوك يلمح لإبقاء العمل عن بعد في "أبل" حتى بعد كورونا
تيم كوك يلمح لإبقاء العمل عن بعد في "أبل" حتى بعد كورونا

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