هل تنجح المواد العشبية في مقاومة فيروس كورونا؟
أوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أن إعلان منظمة الصحة العالمية، اليوم، عن إجراء تجارب عشبية لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) يحتاج إلى مدة طويلة لمعرفة نتائجها وآثارها الجانبية ومدى قدرتها على العلاج.
وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية على قناة "دي إم سي"، إن المواد العشبية تعالج أعراضاً، وليس هناك ما يؤكد علاجها للأمراض، مؤكداً أن هذه التجارب تحتاج إلى بحث علمي موثّق، ومن ثّم يأتي التأشير باعتمادها في العلاج.
وذكر أنه لا يتم استخدام نتائج التجارب الإكلينيكية السريرية في العلاج إلا بعد أن تنشر جهة علمية التجارب وتُنشر كذلك في المجلات العلمية، مشيراً إلى أن جميع الجهات المصرية طالبت بأخذ الحذر والحيطة لمواجهة المرحلة الحالية أو أي مراحل مستقبلية محتملة لأزمة فيروس كورونا، وأن جميع الاحتمالات واردة.
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