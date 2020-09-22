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لماذا لا يستخدم مؤسس الفيس بوك هواتف الآيفون ؟

علوم وتكنولوجيا نضال ناجي تبليغ
لماذا لا يستخدم مؤسس الفيس بوك هواتف الآيفون ؟
لماذا لا يستخدم مؤسس الفيس بوك هواتف الآيفون ؟
لماذا لا يستخدم مؤسس الفيس بوك هواتف الآيفون ؟

واحد من بين أكثر التصريحات التي أثارت ضجة واسعة جدا في الآونة الأخيرة هي التصريح الذي قام مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيس بوك الشهيرة بالكشف عنه أثناء مقابلته مع واحد من اشهر اليوتيوبر في مجال التقنية و هو Marques Keith Brownlee .

حيث أنه اثناء المقابلة وجه اليوتيوبر Marques Keith Brownlee الى مارك زوكربيرج سؤالا عن اي هواتف يفضل استعمالها و هل هو من مستخدمي آندرويد أو آيفون ليكشف له مارك زوكربيرج على أنه لا يستخدم أطلاقا هواتف ايفون منذ سنوات طويلة و يستعمل فقط هواتف آندريد و خاصة هواتف شركة سامسونج .

و السبب في كون مارك زوكربيرج يستعمل هواتف آندرويد غريب جدا ، حيث أوضح أن كل ما في الأمر أنه معجب جدا بنظام تشغيل الآندرويد عكس نظام الـ iOS و هذا ما جعل المتابعين للمقابلة يتفاجئون .

كما ان مارك زوكربيرج كشف على أن سامسونج من الشركات المفضلة لديه ، و رغم انه لم يفصح على السبب و لكن ربما أن هذا راجع لكون شركة سامسونج و فيس بوك قد كانت بينهم عدة شاكانات و تعاون سابق أكثر من مرة ، حيث قام مارك مسبقا بالتعاون مع الشركة لإطلاق نظارات الواقع المعزز الى جانب مشاريع اخرى .

و الى جانب كل هذا فقد كشف ايضا مؤسس فيسبوك على ان حبه لنظام الآندرويد يرجع ايضا لكون النسبة الاكبر من مستعملي منصة فيس بوك هم من مستخدمي هذا النظام ، و يمكنك مراجعة المقابلة من هنا .

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 