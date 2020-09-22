نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال آبل ايفون 12 الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل ايفون 12 ، هذا الهاتف العملاق ينتظره الكثيرين، من محبي اقتناء هواتف شركة آبل الأمريكية، والذي من المقرر أن يتم طرحه بالأسواق العالمية خلال شهر سبتمبر 2020م، وسوف تشمل سلسلة هواتف iPhone 12، هاتف iPhone 12 Pro، وجوال iPhone 12 Pro Max، والموبايل سوف يحتوي على إمكانيات كبيرة، تجعل من الصعوبة منافسته من بقية الهواتف الذكية الأخرى، والجوال سوف يدعم جميع شبكات الاتصال المختلفة، والتي منها شبكة الجيل الخامس، وسوف يأتي بذاكرة كبيرة تجعلنا نستطيع تحميل كم كبير من الملفات، دون الحاجة إلى ذاكرة خارجية، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بشرح مواصفات وسعر جوال آبل ايفون 12 بالسعودية ومصر والدول العربية. مواصفات جوال آبل ايفون 12 العامة الهاتف سوف يشمل كم كبير من المواصفات عالية الجودة وبيانها كالآتي:- أبعاد الهاتف 5.94*2.98*0.33 بوصة، ووزنه 194 جرام. الجوال سوف يأتي مصنوع من الزجاج من الخلف والأمام، مع وجود إطار جانبي من معدن الألمنيوم. الموبايل سوف يأتي باللون الأبيض واللون الأسود. سوف يأتي الجوال بمعالج قوي من شركة آبل الأمريكية، يطلق عليه اسم Apple A14 Bionic، يعمل بتكنولوجيا 7 نانو متر بلس، سداسي النواة. سوف يحتوي على معالج رسوميات من نوع Apple GPU، رباعي النواة. الجوال لا يدعم أو يحتوي على منفذ لتركيب كارت ميموري، لكن الذاكرة الداخلية كافية لتحميل جميع الملفات. الجوال يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي مساحتها 4 جيجابايت. يأتي الموبايل بثلاثة أنواع من حيث حجم الذاكرة الداخلية، النوع الأول من الهاتف يأتي بذاكرة صلبة مساحتها 128 جيجابايت، والنوع الثاني من الجوال يأتي بذاكرة صلبة مساحتها 256 جيجابايت، والنوع الثالث من الهاتف يأتي بذاكرة داخلية مساحتها 512 جيجابايت. يحتوي جوال Apple iPhone 12 على منفذ 3.5 ملم يستخدم لسماعات الأذن. يحتوي الموبايل على ميكروفون مخصص لمنع الضجيج أثناء الاستخدام. يدعم الصوت تقنيتي Dolby Atmos-Dolby Digital Plus. يحتوي الهاتف على مكبرات صوت ستيريو. الجوال يحتوي عل معرف الوجه، ويحتوي على مستشعر التسارع والتقارب، والدوران، والبارومتر، والبوصلة. مواصفات شاشة Apple iPhone 12 يحتوي هاتف آبل ايفون 12 على شاشة حجمها كبير ذات مواصفات عالية وهى كالآتي:- شاشة الجوال من نوع Liquid Retina OLED، تدعم اللمس المتعدد.

تحتوي شاشة الهاتف على 16 مليون لون.

حجم الشاشة يبلغ 6.4 بوصة، وتستحوذ الشاشة على 80.1 من واجهة الجوال الأمامية.

دقة شاشة الهاتف 1440*2340 بكسل، بكثافة بكسلات تبلغ 407 بكسل لكل إنش.

شاشة الجوال تدعم مقاومة الخدوش لاحتوائها على طلاء Oleo Phobic.

نسبة العرض إلى الطوال في الشاشة 19.5:9.

تحتوي على نغمات حقيقية.

تدعم شاشة الموبايل التدرج اللوني الواسع.

معدل تحديث شاشة Apple iPhone 12 يبلغ 120Hz. مواصفات الكاميرا يحتوي جوال آبل ايفون 12 على أربعة كاميرات خلفية، وكاميرتان أماميتان مواصفاتهم كالآتي:- الكاميرا الخلفية للجوال رباعية: دقة كاميرا الجوال الأولى 24 ميجا بكسل واسعة، بفتحة عدسة 1.8/F، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة قطرها 2.4/F، وهى كاميرا واسعة جداً، والكاميرا الثالثة دقتها 5 ميجا بكسل وهى كاميرا ماكرو، بفتحة عدسة قطرها 2.2/F، ودقة الرابعة 2 ميجا بكسل من نوع TOF، وهى كاميرا ماكرو. تتميز كاميرات الموبايل الخلفية بوجود فلاش ليد رباعي. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة HDR. تدعم الكاميرا الخلفية لجوال Apple iPhone 12، تصوير الفيديوهات بجودة 2160 بكسل، وتصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل. تقوم بتسجيل صوت ستيريو. الكاميرا الأمامية (السلفي) مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 2.2/F، وهى كاميرا واسعة، والكاميرا الثانية SL ثلاثية الأبعاد. تدعم تصوير الفيديوهات بتقنية HDR. تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 2160 بكسل، وتدعم التصوير بدقة 1080 بكسل. مواصفات البطارية تحتوي بطارية Apple iPhone 12 على امكانيات عالية مواصفاتها ما يلي:- تبلغ سعة بطارية الموبايل 3046 مللي أمبير.

البطارية غير قابلة للإزالة، ولا يتم تغييرها إلا من خلال متخصص.

بطارية الجوال من نوع ليثيوم أيون.

البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

يتم شحن 50% من البطارية خلال نصف ساعة.

البطارية تدعم الشحن اللاسلكي من خلال USB Power Delivery 2.0-Qi Wireless Charging. سعر آبل ايفون 12 سعر الهاتف المتوقع في السعودية 4140 ريال سعودي. سعر الجوال المتوقع في مصر 17350 جنيه مصري. سعر الموبايل المتوقع في العراق 1309550 دينار عراقي. سعر الجوال المتوقع في الهند 83800 روبية. سعر Apple iPhone 12 المتوقع بالدولار الأمريكي 1100 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر جوال آبل ايفون 12 الجديد بالسعودية ومصر والدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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