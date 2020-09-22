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"واتساب" يطور ميزة جديدة لحذف مقاطع الفيديو والصور تلقائيا

علوم وتكنولوجيا تبليغ
"واتساب" يطور ميزة جديدة لحذف مقاطع الفيديو والصور تلقائيا
"واتساب" يطور ميزة جديدة لحذف مقاطع الفيديو والصور تلقائيا

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 