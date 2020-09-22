تحويل الصور العادية إلى صور إحترافية بنقرة زر

من أجل تحويل الصور الخاصة بك التي تقوم بالتقاطها بواسطة هاتفك الذكي من صور عادية إلى صور إحترافية للغاية و كأنها ملتقطة بواسطة كاميرا غالية ، فإن هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بهذه العملية .
و قد تحدثتا في مواضيع سابقة عن كيفية تعديل الصورة بواسطة استعمال الهاتف عبر مجموعة كبيرة من التطبيقات المختلفة .
و في هذا الموضوع سوف نتعرف معا على برنامج سهل و بسيط يمكن من خلال تحويل الصور العادية اللى احترافية بنقرة زر واحدة .
البرنامج يدعى Ashampoo Photo Optimizer ، و هو برنامج مجاني تماما ، ما عليك سوى القيام بانشاء حساب خاص بك عليه لتستطيع استعماله بكافة مزايا .
من أجل استخدام البرنامج تقوم بتشغيله ثم القيام باضافة الصورة التي ترغب في تحويلها الى احترافية ، ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على زر Auto optimize .
بعد ذلك سوف يقوم البرنامج بتحسين الصورة سواءا عل مستوى التباين او شدة السطوع او الالوان و غيرها ، حيث سوف يحاول اصلاح العيوب بنفسه تلقائيا دون اي تدخل منك .
و بعد ثواني معدودة سوف يمنحك البرنامج الصورة في شكلها الجديد بعد التعديل و التي سوف تلاحظ الفرق بينها و بين الصورة الأصلية ، حيث أن المعدلة سوف تظهر بشكل إحترافي عكس الأولى .
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