تحويل الصور العادية إلى صور إحترافية بنقرة زر

من أجل تحويل الصور الخاصة بك التي تقوم بالتقاطها بواسطة هاتفك الذكي من صور عادية إلى صور إحترافية للغاية و كأنها ملتقطة بواسطة كاميرا غالية ، فإن هناك الكثير من الطرق التي يمكنك من خلالها القيام بهذه العملية .

و قد تحدثتا في مواضيع سابقة عن كيفية تعديل الصورة بواسطة استعمال الهاتف عبر مجموعة كبيرة من التطبيقات المختلفة .

و في هذا الموضوع سوف نتعرف معا على برنامج سهل و بسيط يمكن من خلال تحويل الصور العادية اللى احترافية بنقرة زر واحدة .

البرنامج يدعى Ashampoo Photo Optimizer ، و هو برنامج مجاني تماما ، ما عليك سوى القيام بانشاء حساب خاص بك عليه لتستطيع استعماله بكافة مزايا .

من أجل استخدام البرنامج تقوم بتشغيله ثم القيام باضافة الصورة التي ترغب في تحويلها الى احترافية ، ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على زر Auto optimize .

بعد ذلك سوف يقوم البرنامج بتحسين الصورة سواءا عل مستوى التباين او شدة السطوع او الالوان و غيرها ، حيث سوف يحاول اصلاح العيوب بنفسه تلقائيا دون اي تدخل منك .

و بعد ثواني معدودة سوف يمنحك البرنامج الصورة في شكلها الجديد بعد التعديل و التي سوف تلاحظ الفرق بينها و بين الصورة الأصلية ، حيث أن المعدلة سوف تظهر بشكل إحترافي عكس الأولى .

تحميل برنامج Ashampoo Photo Optimizer