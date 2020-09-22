نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. 7 خرافات منتشرة عن الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الهواتف الذكية في عصرنا الحالي أحد الأشياء الأساسية في الحياة اليومية للفرد، فالعديد من المزايا التي تقدمها الهواتف الذكية، دفعت الأفراد للاستغناء عن الكثير من الأجهزة والأدوات القديمة، مثل الاستغناء عن الساعات وأجهزة الألعاب وأجندات تسجيل المواعيد وغيرها، لكن في وسط هذا الاهتمام المتزايد بالأجهزة الجوالة ظهرت العديد من الأفعال التي يقوم بها الأشخاص خلال استخدامها، وقد وصفها البعض أنها تصل إلى حد الخرافات.

خرافات استخدام الهواتف الذكية الحديثة

ذكر أحد التقارير المنشورة على المواقع الأجنبية بعد الأفعال التي تصنف على أنها أشهر الخرافات حول استخدام الهاتف الذكي، والتي يمكن لنا تلخيصها عبر النقاط التالية:

1- سطوع الشاشة يؤثر على مدى الإبصار

يعتقد بعض الأشخاص أن تقليل سطوع شاشة الهاتف أو تشغيل الهاتف على وضع السطوع الليلي يساعد في الحفاظ على العينين من الإصابة والإجهاد، لكن أخصائي البصريات نفوا هذا الأمر تماماً، وقد أكدوا على أنه يحدث العكس، فالوضع الليلي يرهق العينين بصورة كبيرة، حيث يزداد الاحتياج إلى التركيز بصورة أكبر، ويضاعف الجهد الذي تبذله العين للرؤية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى شعورك بآلم الصداع في الرأس.

2- شحن بطارية الهاتف لمدة طويلة يتلفها

نتيجة الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية زاد في المقابل الطلب على الهواتف ذات القدرات الكبيرة في حجم البطارية، كذلك ظهر حديثاً أجهزة الشحن السريع للهواتف، ويعتقد البعض أنه عند ترك هاتفه الذكي على الشاحن طوال الليل سوف تتلف بطاريته، لكن هذا الأمر يعد من أشهر الخرافات، حيث أن الهاتف مصمم على فصل التيار الكهربائي بصورة كاملة عن إتمام شحن البطارية، وللحافظ على بطارية الهاتف لمدة أطول لا تدعها تفصل الشحن بصورة تامة وسارع بشحنها.

3- إغلاق التطبيقات الغير مستخدمة توفيراً للطاقة

يسارع البعض في إغلاق التطبيقات المفتوحة على الهاتف المحمول، معتقداً بذلك أنه يساهم في الحفاظ على شحن البطارية، لكن سبق أن صرحة شركة أبل Apple الشهيرة أن هذا الأمر لا يساعد في توفير طاقة البطارية، لكنه قد يجعلك تفقد مزيدا من الطاقة المشحونة.

4- جودة الصورة تتأثر بعدد الميجابكسل في الكاميرا

تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونج وأبل وهواوي وسوني وال جي وغيرها في توفير كاميرات ذات قدرات عالية، ويتم حاليا أنتاح هواتف ذات أربعة كاميرات خليفة مع قدرات كبيرة من الميجا بيكسل، وهذا الأمر جعل البعض يعتقد أن جودة الصورة تتأثر بعدد الميجا بيكسل في الكاميرا، لكن تشير التقارير أن جودة الصورة تتأثر بحجم الميجابيكسل وليس بعددها، وأن العدد فقط مهم للمصورين المحترفين.

5- استخدام الأرز ومجفف الشعر في الهاتف المبلل

قد يتعرض هاتفك الذكي للسقوط في الماء، ومن ضمن أشهر النصائح التي يقدمها البعض أن تضعه بصورة مباشرة في كمية كبيرة من الأرز أو تعريضه لمجفف الشعر، لكن هذا الأمر يجل الوضع أكثر سواء، حيث أن جزيئات الأرز الصغيرة قد تدخل إلى أجزاء الهاتف المحمول وتتلفها، أما مجفف الشعر فإنه يزيد من سخونة الهاتف، وقد يؤدي إلى تلف بعض الوصلات الكهربائية داخلة، وللتعامل مع هذا الأمر ينصح بوضع الهاتف على مكان مرتفع وتركه ليجف بصورة طبيعية.

6- الاحتفاظ ببطاقة الائتمان مع الهاتف الذكي ضار

كثرت في هذا العصر استخدامات بطاقات الائتمان الصادرة من البنوك المختلفة، ويتم في الأغلب وضعهم في مكان واحد داخل الحافظة أو في جيب الملابس، وينتشر الكثير من الكلام أن هذا الأمر قد يتلف بطاقتك الائتمانية، لأنها تحتوي على شريط مغناطيسي قد يزال أو يتلف بواسطة الهاتف الذكي، لكن هذا الأمر غير صحيح بصورة تامة.

7- المناديل المطهرة تتلف شاشة الهاتف الذكي

تتعرض شاشات الهواتف الذكية الآن للكثير من الاستخدام اليومي، وذلك نتيجة الاتجاه السائد من قبل الشركات والمستهلكين لاستخدام الهواتف الذكية التي تعمل من خلال اللمس، وهو الأمر الذي يجعل الشاشة بصورة خاصة مكان لتجمع البكتيريا والفيروسات، وتشير العديد من الدراسات أن شاشة الهواتف الذكية أقذر بعشر مرات من المراحيض، وللتخلص من تلك البكتيريا والفيروسات تستطيع استخدام المناديل المطهرة، والتي تساعد في حماية وتطهير الهاتف ولا تلحق أي ضرر أو أذى بالشاشة وفق الخرافة الشهيرة.