نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايل اوبو فايند X2 برو مواصفات وسعر Oppo Find X2 Pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر موبايل Oppo Find X2 Pro: قامت شركة Oppo بالإعلان عن هاتفها الجديد، والذى يُعد تطويراً وإمتداداً، من سلسلة ال X، ومن المعروف أن هذة السلسة من هواتف شركة Oppo تُعد الأفضل من حيث الخامات والمواصفات، وتُعد من الأجهزة الرائدة مثل أجهزة سامسونج وهواوي وشاومي.

مواصفات موبايل Oppo Find X2 Pro

•المعالج: Snapdrgon 865 من شركة كوالكوم بتكنولوجيا 7 نانو، ويأتى معالج الرسوميات من نوع Adreno 650.

•الذاكرة: ذاكرة الهاتف تأتى بسعة 512 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت.

•الكاميرات: تأتى الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل، وهى الكاميرا الأساسية للهاتف، والكاميرا الثانية تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وهى خاصة بالتقريب، وتدعم التثبيت البصرى، وأما الكاميرا الثالثة تأتى بدقة 48 ميجابكسل، وهى خاصة للتصوير الواسع، ويأتى معهم أيضا، فلاش ليد ثنائي، وأما الكاميرا الأمامية تأتى بدقة 32 ميجابكسل.

•الشاشة: تأتى الشاشة من نوع Amoled، بمساحة 6.7 إنش وبجودة QHD+ بدقة 3186×1440بكسل، ومزودة الشاشة بطبقة حماية من غوريلا جلاس الجيل السادس.

•البطارية: تأتى البطارية بسعة 4260 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 65W.

•الشبكات: يدعم الهاتف شبكات المحمول، الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

• ويوجد بالهاتف ميكروفون ثانوى، خاص بعزل الضوضاء أثناء التحدث.

• ويدعم الهاتف مستشغر البصمة، ومكانة بالشاشة مدمج بها، ويدعم خاصية إلغاء القفل بالوجه Face Unlock.

• يأتى الهاتف بلونين فقط، اللون الأسود سيراميك، واللون البرتقالي جلد.

مميزات موبايل Oppo Find X2 Pro

• أداء ممتاز للهاتف، وثلاثة في الإستخدام، وأداء قوي من Snapdragon 865.

• خامات تصنيع الهاتف قوية، مع تصميم شيك للهاتف فى النسخة الجلد.

• مساحة الهاتف الكبيرة 512 جيجا وسعة الذاكرة العشوائية 12 جيجا رام.

• خاصية دعم الشحن السريع، ويأتى الهاتف برأس شاحن بقوة 65W.

• يدعم خاصية Always On Display.

عيوب هاتف Oppo Find X2 Pro

• لا يدعم الهاتف ذاكرة تخزين إضافية (كارت ميموري)

• لا يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن

• لا يدعم تصوير ال 8K.

مكونات علبة موبايل Oppo Find X2 Pro

• هاتف Oppo Find X2 Pro، وتوجد علية سكرينة لحماية الشاشة.

• رأس الشاحن بقوة 65W.

• وصلة USP من نوع Type C.

• سماعات الأذن من نوع Type C.

• جراب شفاف لحماية الهاتف من الصدمات.

سعر موبايل Oppo Find X2 Pro

• سعر الموبايل فى جمهورية مصر العربية 19500 جنية مصرى.

• سعر الموبايل فى المملكة العربية السعودية 4810 ريال سعودي