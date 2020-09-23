نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo Reno 4 مع المزايا والعيوب والسعر بالأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف Oppo Reno 4 ، تستعد شركة أوبو لحفل إطلاق هواتفها الجديدة، Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro، لتدخل الشركة بذلك سوق المنافسة الكبير، بين الهواتف الذكية لعام 2020م، وذلك بهواتف تساعد المستخدمين على مزيد من المتعة، والاستخدام الأمثل للكاميرا، والمالعج الأكثر سرعة، والتصميم البديع، حيث تضع الشركة مواصفات هاتف Oppo Reno 4 ، أمام العملاء للاستمتاع بالمزايا والسعر الفريد.

مواصفات هاتف Oppo Reno 4

من أبرز مواصفات هاتف Oppo Reno 4 ، أنه يدعم راديو FM، بالإضافة إلى دعمه شريحتي اتصال بحجم النانو، كما يدعم شبكات الاتصال من الجيل الثاني والثالث والرابع، كما يأتي الهاتف بشاشة متينة، من البلاستيك الشبيه بالزجاج، ما يمنحه فرصًا أفضل من الهواتف الأخرى، للحفاظ على الشاشة من التهشم.

يأتي الهاتف مع أبرز مزاياه على الإطلاق، وهي سينسور لاقتراب أي شخص منك، أثناء استخدامك للهاتف، فيبدأ الهاتف في إخفاء كل ما تستخدمه من أبلكيشنز، ومعلومات وكل الألعاب والتطبيقات، بحيث لا يبقى لها أثر، أمام أي شخص، بما يمنع تجسس المحيطين بك عليك، وذلك باستخدام تقنية Smart Spying prevention.

يأتي تصميم الهاتف، مع شاشة كبيرة الحجم والمساحة، بنسبة تصل إلى 90.7% من مساحة الهاتف كاملة، بما يسمح للمستخدم أن يتعامل مع أدق التفاصيل، بالإضافة إلى معالج سريع للغاية، وهو نوع معروف يسمى Snapdragon 720G، وهو مفيد جدًا في تسريع عملية فتح التطبيقات، ولا يدع الهاتف يعاني من بطء السرعة، أثناء تشغيل الألعاب، كما يحدث في بعض الهواتف الأخرى، وهو نفس المعالج البديع الموجود في أجهزة وهواتف أوبو مثل؛ Realme 6 Pro و Oppo Reno 4 Pr، و Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

ويتمتع هاتف أوبو رينو 4، بمزيد من المواصفات التقنية والفنية البديعة، فهو يحمل كاميرتان أمامية وخلفية، حيث تعمل الكاميرا الأمامية بدقة تبلغ 32 ميجا بيكسل، بينما تعمل الكاميرا الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، وتلك التقنيات والمزايا تمنح المستخدم إمكانية التصوير، بدقة أفضل من أي هاتف آخر، بتقنية الذكاء الاصطناعي، التي تسهل عليك الاستخدام بحركة اليد، دون الحاجة إلى لمس الهاتف.

مزايا هاتف أوبو رينو 4

يتمتع الهاتف الفريد، بتصميم مميز وعصري وشكل جميل للغاية.

يدعم هاتف Oppo Reno 4 ، إمكانية تصوير الفيديو، بجودة تصل إلى K4، التي تمنح ال مزيد من الثبات أثناء التصوير.

إمكانية تصوير الفيديو، بجودة تصل إلى K4، التي تمنح ال مزيد من الثبات أثناء التصوير. كاميرات أمامية وخلفية، تتيح إمكانية التحكم في الإضاءة، وتوضيح الأشياء والأجسام حتى مع الإضاءة الخافتة.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتي اتصال، من نوعية النانو الذكية.

يدعم المستشعر لتحريك صفحات الهاتف، بتحريك الأصابع أمام الهاتف دون لمسه.

يدعم الهاتف إمكانية الشحن السريع، حيث يبلغ سرعة شحن البطارية، مدة تصل إلى 55 دقيقة.

يتيح هاتف أوبو رينو 4، خاصية البصمة السريعة، وهي إحدى الخواص المميزة، التي أشاد بها كافة مستخدمو هواتف أوبو.

عيوب موبايل Oppo Reno 4

لا يدعم هاتف أوبو رينو 4، كاميرا الزووم التي أتاحها من قبل مع هاتف أوبو رينو 3 السابق.

أغلب الخامات المصنوع منها الهاتف، من البلاستيك، في حين توجد هواتف أخرى على الساحة، أقل ثمنًا ولكنها زجاجية، وهو أمر مثير للجدل بين المستخدمين، ممن يجدون أنها ميزة وليست عيبًا.

لا يدعم هاتف Oppo Reno 4 ، إمكانية تحديث الشاشة، ويقف عند 60Hz .

إمكانية تحديث الشاشة، ويقف عند 60Hz . أداء بطارية الهاتف ضعيف للغاية ، مقارنة ببعض أنواع الهواتف الأخرى.

علبة هاتف أوبو رينو الجديد Oppo Reno 4

عند فتح علبة هاتف، أوبو رينو 4 سوف تجد القطع التالية؛ هاتف Oppo Reno 4، وسكرينة وُضعت على الشاشة، وسماعات للأذن لمنفذ 3.5 مل، وسلك USB من النوع C، رأس شاحن بقوة 30 وات، وكتالوج الهاتف مع الضمان، وجراب أنيق للهاتف.

سعر هاتف Oppo Reno 4

من المتوقع إطلاق هاتف Oppo Reno 4، في الأسواق المصرية بسرع 6300 جنيهًا مصريًا، للهاتف بسعة 128 جيجا للذاكرة، ومن المقرر نزول الهاتف بعد إطلاقه يوم 23 سبتمبر 2020م، في نهاية الشهر.