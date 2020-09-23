نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايل ريلمى سي 17 مواصفات وسعر Realme C17 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر موبايل Realme C17 أعلنت شركة ريلمي عن هاتفها الإقتصادي ريلمي C17، وعادة سلسلة ال C من ريلمي تقدم هواتف إقتصادية وبسعر مناسب للجميع، ودائماً الفئة الإقتصادية فى الموبايلات، تحقق أعلى مبيعات، وأتجهت جميع شركات الموبايل، مثل هواوي وأوبو وشاومي، فى تصنيع الفئات الإقتصادية بكثرة لتحقيقها أعلى مبيعات، نظراً لسعرها الذي فى متناول الجميع.

مواصفات هاتف Realme c17

يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكوم، من نوع سناب دراجون 460 ثماني النواة، بتكنولوجيا 11 نانو، وبتردد 1.8 جيجاهرتز، ويأتي المعالج الرسومي من نوع Adreno 610، ويأتى الهاتف بذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 6 جيجابايت، ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية (سيلفي) بدقة 8 ميجابكسل، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080 بكسل، والكاميرا الخلفية تأتي رباعية، الأولي بدقة 13 ميجابكسل، والثانية ultra wide بدقة 8 ميجابكسل، والثالثة كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، والرابعه Black white بدقة 2 ميجابكسل، وتدعم الكاميرات فلاش ليد (LED )، ويدعم منفذ ال 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن، ويدعم بصمة الأصبع وتوجد فى ظهر الهاتف، ويأتي الهاتف ببطارية بسعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، وواجهة الهاتف Realme UI، ونظام التشغيل أندرويد 10، وشاشة الهاتف تأتي من نوع Ips lcd بحجم 6.5 بوصة، وبجودة HD+ بدقة 720×1600 بكسل، وتستحوذ الشاشة بنسبة 82% من جسم الهاتف، ووزن الهاتف 188 جرام، ويدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال، ويدعم الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 4G ويدعم الجيل الرابع 4G، ويدعم تركيب ذاكرة تخزين إضافية (كارت ميموري) فى مكان مخصص لها، والخامات المصنع منها الهاتف تأتى من البلاستيك البولي كربونايت ووجة الهاتف مُصنع من زجاج غوريلا جلاس الجيل الثالث، ويتوفر الهاتف بلونين، اللون الأزرق واللون الفضي.

سعر موبايل Realme c17 وموعد نزولة بالأسواق

سعر موبايل ريلمي سي 17 فى جمهورية مصر العربية 2950 جنية مصرى، وسعر جوال ريلمي سي 17 فى المملكة العربية السعودية 705 ريال سعودي، وسعر الهاتف فى الخارج 190 دولار، أو 160 يورو، وسعر الهاتف فى الهند 13860 روبية، وسعر الهاتف فى العراق 224940 دينار، وتم طرح الهاتف فى الأسواق العالمية من يوم 22 من سبتمبر السابق، وسيتم طرح الهاتف فى مصر والسعودية قريباً.