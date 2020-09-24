أحدث سيارة كروس عائلية أنيقة من فولفو

تعمل شركة فولفو منذ عقود على إنتاج سيارات عالية الجودة بميزات أمان ممتازة، لكنها حرصت هذا العام على الاهتمام بإنتاج سيارات عائلية أنيقة ومميزة أيضا.

ومن بين أبرز السيارات العائلية التي كشفت عنها فولفو هذه السنة جاءت V90 Cross Country، كنموذج مطور عن مركبات V90 التي ظهرت العام الفائت.

وحصلت هذه المركبة على تحسينات جعلت تصميم الهيكل الخارجي أكثر جاذبية من خلال ممتصات الصدمات المعدلة التي يتداخل فيها اللونان الأسود والفضي، والمصابيح الخلفية الكبيرة الموضوعة بشكل طولي مميز، والتصميم الغريب لخطوط الإضاءة الموجودة في المصابيح الأمامية.

كما زودت هذه السيارة بالعديد من التقنيات المتطورة والمفيدة، مثل أنظمة الأمان التي تقيس المسافة بينها وبين المركبات الأخرى على الطرقات لتفادي الحوادث، أنظمة الفرملة الذاتية التي تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، إضافة إلى أنظمة تثبيت السرعة، وحساسات الضوء والمطر، وأنظمة المولتيميديا المتطورة التي تشمل أنظمة لاستقبال محطات التلفزة، ونظام لقياس معدلات الكحول يمنع تشغيل السيارة في حال كان السائق ثملا، إضافة إلى شاشات متطورة تعمل باللمس قادرة على الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا.

وستطرح V90 بنظامي دفع أمامي ورباعي، و3 أنواع من المحركات، محرك بنزين توربيني بعزم 249 حصانا، ومحرك بنزين بسعة لترين وعزم 190 حصانا، ومحرك بعزم 235 حصانا.