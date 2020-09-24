قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق

العديد من الأشخاص يفضلون شراء هاتف آندرويد مستعمل على شراء هاتف آندرويد جديد و ذلك لأن الهاتف المستعمل يكون أقل من حيث السعر ، و لكن قبل ان تقوم بهذه العملية يجب أن تتأكد من أن الهاتف الذي سوف تقوم بشراءه جيد و كفاءته عالية .

و في هذا الموضوع سوف نتعرف معا عل تطبيق مميز للغاية يتيح لك إمكانية اختبار اداء اي هاتف اندرويد و معرفة مدى كونه جيد أم أنه ضعيف ولا يستحق الشراء .

التطبيق يدعى Antutu Benchmark ، و هو عبارة عن تطبيق يعرض لك تفاصيل اداء الهاتف بكل شيء فيه ، حيث يمكنك من خلاله معرفة مدى كفاءة المعالج و ايضا مساحة التخزين و قوة البطارية و العديد من المزايا الاخرى .

و أيضا من خصائص التطبيق أنه يتيح لك امكانية اختبار الهاتف ، حيث يمكنك عمل اختبار للمعالج و البطارية و سرعة تشغيل التطبيقات ، مع العلم أن التطبيق يزودك أيضا بمعلومات حول الهاتف بخصوص نوعيته و الإصدار و ايضا تاريخ الاستعمال .

و جميع هذه المعلومات انت بالتأكيد في حاجة الى معرفتها قبل شراء اي هاتف اندرويد مستعمل لأنها سوف تشكل فرقا بالنسبة لك في تحديد سعر الهاتف قبل عملية شراءه .

تحميل تطبيق Antutu Benchmark