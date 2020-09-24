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قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق

علوم وتكنولوجيا نضال ناجي تبليغ
قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق
قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق
قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق
قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق

قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق

قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق

العديد من الأشخاص يفضلون شراء هاتف آندرويد مستعمل على شراء هاتف آندرويد جديد و ذلك لأن الهاتف المستعمل يكون أقل من حيث السعر ، و لكن قبل ان تقوم بهذه العملية يجب أن تتأكد من أن الهاتف الذي سوف تقوم بشراءه جيد و كفاءته عالية .

و في هذا الموضوع سوف نتعرف معا عل تطبيق مميز للغاية يتيح لك إمكانية اختبار اداء اي هاتف اندرويد و معرفة مدى كونه جيد أم أنه ضعيف ولا يستحق الشراء .

التطبيق يدعى Antutu Benchmark ، و هو عبارة عن تطبيق يعرض لك تفاصيل اداء الهاتف بكل شيء فيه ، حيث يمكنك من خلاله معرفة مدى كفاءة المعالج و ايضا مساحة التخزين و قوة البطارية و العديد من المزايا الاخرى .

قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق

قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق

و أيضا من خصائص التطبيق أنه يتيح لك امكانية اختبار الهاتف ، حيث يمكنك عمل اختبار للمعالج و البطارية و سرعة تشغيل التطبيقات ، مع العلم أن التطبيق يزودك أيضا بمعلومات حول الهاتف بخصوص نوعيته و الإصدار و ايضا تاريخ الاستعمال .

قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق

قبل شراء هاتف آندرويد مستعمل اختبره بهذا التطبيق

و جميع هذه المعلومات انت بالتأكيد في حاجة الى معرفتها قبل شراء اي هاتف اندرويد مستعمل لأنها سوف تشكل فرقا بالنسبة لك في تحديد سعر الهاتف قبل عملية شراءه .

تحميل تطبيق Antutu Benchmark

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