لماذا أصبحت تقنية التواصل عن بعد من أكثر التقنيات استعمالا؟

بفضل الأنترنت وتطور عالم التقنية بشكل عام ظهرت تقنية التواصل عن بعد وتعددت استعمالاتها في كثير من الميادين. فلطالما كان الإنسان بحاجة إلى الاتصال والتواصل. وعلى مر العصور كان في كل مرة يأتي بطريقة او وسيلة تسهل عليه هذه العملية.

اليوم وأكثر من أي وقت مضى تعددت وسائل الاتصال وأصبحت أسهل للاستعمال وأكثر فعالية. فظهور الهاتف الثابت ثم الهاتف النقال ووجود الأنترنت اختصر المسافات وقلص الأوقات. وأصبح التواصل بالصوة والصورة وعلى المباشر وعبر البث الحي العالي الدقة.

1 ما هي اهم جوانب تقنية التواصل عن بعد؟

إن تقنية التواصل عن بعد أصبحت حاضرة في العلاقات العائلية، المهنية وفي مختلف المجالات التي تتطلب التواصل بين الأشخاص. وفي كل مرة يتم إضافة مزايا جديدة على هاته التقنية لتحسين أدائها باستمرار وإعطاء خيارات أكبر للمستخدمين.

لا شك أن تواصل الأشخاص عن بعد يتطلب أخذ عدة جوانب بعين الاعتبار كما أنه يعطي الكثير من الحلول.

استعمال التقنية:

من أجل ربط الاتصال بين طرفين نحتاج إلى مرسل ومستقبل ووسيلة الربط بينهما. في تقنية التواصل عن بعد عادة ما يكون المرسل والمستقبل عبارة عن جهازي حاسوب او هواتف ذكية. كما أن وسيلة الربط هي الشبكات سواء العالمية او الخاصة.

من أجل تواصل ذو نوعية رفيعة حيث يكون هناك دقة الصوت والصورة هناك خصائص تكون في الأجهزة والشبكة. على الأنترنت كلما كان التدفق أفضل كلما كان الاتصال الجاري اكثر دقة ووضوحا. كما أن أجهزة الإرسال والاستقبال تلعب دورا في ذلك.

في الشركات والمؤسسات قد تكون هناك معدات وتجهيزات خاصة بالتواصل عن بعد. وهذا من اجل الحصول على نوعية تواصل عالية ومن أجل الأمن المعلوماتي.

من اهم المجالات التي تستمل فيها هذه التقنية:

إن تقنية التواصل عن بعد ولما فيها من مزايا قد أصبحت من المكونات الأساسية في الكثير من المجالات. فنذكر على سبيل المثال مجال التليفزيون وبالأخص العروض الإخبارية حيث أصبحت الأحداث تنقل بالبث الحي رغم بعدها بآلاف الكيلومترات.

أصبحت هذه التقنية تستعمل أيضا في مجال الطب وفي العمليات الجراحية. حيث أصبحت عمليات خطيرة يجرها الجراحين عن بعد دون التواجد في غرفة الجراحة. في مجال التعليم والتكوين، أصبحت الدروس والمحاضرات تقدم دون ان يلتقي الأستاذ مع الدارسين.

نذكر مجال ترفيهي هو ألعاب الكازينو اونلاين مثل التي يقدمها موقع 888casinoarab.com/ فهناك ألعاب الكازينو المباشر. التواصل عن بعد يستخدم حتى في كبريات الشركات وحتى الحكومات والهيئات المختلفة. حيت تعقد اجتماعات مهمة عبر هذه التقنية وخاصة في زمن الكورونا.

وهذا كله بالطبع دون ان ننسى تطبيقات التواصل الكثيرة التي توجد على الهواتف النقالة والحواسيب وغيرها. فتطبيقات ومواقع الدردشة والتواصل تصبح أكثر انتشارا يوما بعد يوم.

2 لماذا التواصل بين الأفراد مهم في عالمنا اليوم؟

لقد صار العالم أكثر ارتباطا من أي وقت مضى ولهذا فإن تقنية التواصل عن بعد ضرورية للغاية. فالتواصل بين الأفراد ليس ففقط هو أساس العلاقات بل أصبح ذلك ضروري في الكثير من الأمور منها:

إيجاد الحلول للمشاكل:

الكثير من المشاكل في العالم الحالي لا تقتصر على دولة او مجتمع معين، او ليس على شركة واحدة فقط. فكل الفاعلين في مجال معين لهم مشاكلهم المشتركة والتي تقتضي منهم التواصل من أجل حلها

توفير المعلومات:

إن وجود تقنية التواصل عن بعد يمكن اعتباره وسيلة جد فعالة لتبادل المعلومات. وهذا بالتأكيد في مختلف المجالات حيث تختلف أهمية المعلومات التي يتم توصيلها. فالكل بحاجة إلى ان يبقى على اطلاع بالأمور التي تهمه.