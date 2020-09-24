نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جوال آبل ايفون 12 برو الجديد بالسعودية ومصر والوطن العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة آبل ايفون 12 برو ، هو الهاتف الأوسط في سلسلة هواتف ايفون الجديدة، والذي من المقرر أن تقوم شركة آبل، بتحديد موعد طرحة بالأسواق خلال الأيام القادمة، وتشمل هذه السلسلة من الهواتف الذكية، هاتف iPhone 12، وجوال iPhone 12 Pro Max، وجوال Apple iPhone 12 Pro، يحتوي على العديد من المواصفات التي تجعله من أقوى وأحسن الجوالات الذكية في العالم، ومنها أن الهاتف يحتوي على ذاكرة داخلية كبيرة، وكاميرات ذات مواصفات كبيرة تعطينا صور وفيديوهات دقيقة وواضحة للغاية حتى في الإضاءة الضعيفة، كما يحتوي على معالج قوي، وشاشة كبيرة، وبطارية قوية، وسوف نتناول من خلال موقع ثقفني الإخباري، مواصفات وسعر الهاتف في السعودية والوطن العربي.

مواصفات جوال آبل ايفون 12 برو

الجوال يحتوي على مميزات عديدة لا حصر لها وإمكانيات كبيرة ومواصفاته كالآتي:-

الجوال يحتوي على 2 منفذ لتركيب شرائح الاتصال المختلفة، وهى من نوع Nano Sim. الهاتف يدعم تشغيل شبكات الاتصال المختلفة، من شبكات الجيل الثاني وحتى شبكات الجيل الخامس. الموبايل يأتي مدعوم بذاكرة وصول عشوائي مساحتها 6 جيجابايت. يأتي الجوال بثلاثة إصدارات من حيث حجم الذاكرة الصلبة الداخلية، الإصدار الأول يأتي بذاكرة داخلية صلبة مساحتها التخزينية 128 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة داخليه مساحتها 256 جيجابايت، والإصدار الثالث يأتي بذاكرة داخلية مساحتها 512 جيجابايت. الجوال لا يدعم تركيب كارت ميموري، لكن الذاكرة الداخلية الصلبة كافية لتحميل جميع الملفات والتطبيقات. الهاتف يعمل بنظام تشغيل أند رويد iOS 14. سعة بطارية موبايل Apple iPhone 12 Pro تبلغ 4200 مللي أمبير. البطارية غير قابلة للإزالة، إلا من خلال التوكيل أو متخصص في فك هواتف آبل. البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات. الجوال يدعم أحدث إصدارات البلوتوث وهو الإصدار الخامس. الهاتف يدعم بصمة الأصبع التي توجد أسفل شاشة العرض. الموبايل يحتوي على مستشعرات البوصلة، والجيرو سكوب، والقرب، والتسارع. الجوال يأتي بتقنية تحديد الأماكن الجغرافية، ويدعم نظم الملاحة المختلفة. يدعم هاتف آبل ايفون 12 برو الواي فاي بترددات a/b/g/n/ac. الجوال يأتي مدعوم بميكروفون داخلي لمنع الضوضاء أثناء التحدث. يحتوي الموبايل على منفذ 3.5 ملم، خاص بسماعات الأذن، ويدعم الصوت الـ Dolby Atmos. يأتي الموبايل مدعوم بسماعة داخلية توجد أعلى الشاشة. جسم الهاتف مصنوع من الزجاج من الخلف والأمام، ويحتوي على إطار جانبي مصنوع من معدن الألمنيوم. الجوال يأتي بألوان عدة منها الرمادي، والذهبي، والفضي، والأزرق، والأخضر. الجوال يدعم مقاومة الغبار والماء. معالج Apple iPhone 12 Pro يأتي من نوع Apple A14 Bionic بتكنولوجيا 7 نانو متر بلس، سداسي النواة. يأتي الجوال بمعالج رسومي من نوع Apple GPU رباعي النواة.

مواصفات الكاميرا

هاتف Apple iPhone 12 Pro يأتي بكاميرتين أماميتين، وأربعة كاميرات خلفية مواصفاتهم كالآتي:-

الكاميرا الأمامية للجوال مزدوجة، تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل عريضة، وبفتحة عدسة قطرها 2.5/F، والكاميرا الثانية بجودة SL 3D، وتدعم مستشعر العمق، والقياسات الحيوية.

تحتوي الكاميرا الأمامية على تقرير التنمية البشرية.

الكاميرا الأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K، والتصوير بجودة 1080 بكسل.

كاميرا جوال آبل ايفون 12 برو الخلفية رباعية، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، وتحتوي على تقنيات كبيرة، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل، وتحتوي على تقنية الـ PDAF، والكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل بتقنية الـ PDAF، وتقنية Ultra Wide، وتدعم العمق البصري، والرابعة دقتها TOF 3D LiDAR، وتحتوي على تقنية الماسح الضوئي.

الخلفية رباعية، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل، وتحتوي على تقنيات كبيرة، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل، وتحتوي على تقنية الـ PDAF، والكاميرا الثالثة دقتها 12 ميجا بكسل بتقنية الـ PDAF، وتقنية Ultra Wide، وتدعم العمق البصري، والرابعة دقتها TOF 3D LiDAR، وتحتوي على تقنية الماسح الضوئي. تحتوي الكاميرا الخلفية على فلاش من نوع LED رباعي الألوان مزدوج.

تدعم تصوير الفيديوهات بجودة HDR.

تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K، وجودة 1080 بكسل.

تدعم تسجيل صوت ستريو.

مواصفات شاشة آبل ايفون 12 برو

شاشة الهاتف كبيرة، مما تعطي العين راحة عند التصفح، أو مشاهدة الفيديوهات، ومواصفاتها ما يلي:-

الشاشة تحتوي على بصمة الأصبع وتوجد أسفل شاشة العرض. حجم الشاشة يبلغ 6.7 بوصة، وهى مصنوعة من مادة Corning Gorilla الزجاج. تأتي الشاشة مقاومة للخدش، حيث تحتوي على طلاء مقاوم للالتهابات. دقة شاشة Apple iPhone 12 Pro تبلغ 1242*2688، بكثافة بكسلات 442 بكسل لكل بوصة. تدعم الشاشة اللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون. تستحوذ شاشة الجوال على 84.9% من واجهة الجوال الأمامية. توفر الشاشة سطوع يصل لـ 800 شمعة في المتر المربع الواحد. معدل تحديث الجوال يصل إلى 120Hz.

سعر Apple iPhone 12 Pro

من المتوقع أن يصل سعر آبل ايفون 12 برو بالدولار الأمريكي في السعودية ومصر والدول العربية، سعر النسخة 128 جيجابايت 1049 دولار، وسعر النسخة 256 جيجابايت 1149 دولار، وسعر النسخة 512 جيجابايت 1349 دولار أمريكي.