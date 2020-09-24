مرسيدس-بنز ايجيبت تطرح GLA بخصائص جديدة

أعلنت مرسيدس-بنز ايجيبت عن تقديم GLA الجديدة كليا، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـ SUV المدمجة في السوق المصري.

يُجسد الموديل الجديد التوازن المثالي بين جمال التصميم والعملية، في الوقت نفسه تضم السيارة الجديدة المزيد من الخصائص المطوّرة، ومحرك قوي 4 سلندر بأداء متميز، وأحدث أنظمة المساعدة في القيادة، ونظام MBUX للمعلومات والترفيه. باختصار، تتضمن السيارة GLA الجديدة أفضل مزايا سيارات الـ SUV المدمجة. يتم طرح السيارة الجديدة في فئتين هما GLA200 AMG وGLA 200 Progressive.

لأنها SUV مدمجة، تتميز السيارة GLA الجديدة بشكلها الرياضي والمتطور. فالشكل الأمامي والخلفي للسيارة يجسد المفاهيم التصميمية للقوة المقترنة بالرحابة، بينما يمنح الشكل الجانبي السيارة أناقة وديناميكية تؤكدهما خطوط النوافذ الجانبية المماثلة لتصميم السيارات الكوبيه. في الوقت نفسه تتميز السيارة GLA200 Progressive بعناصر التصميم الخارجية الأنيقة وتأتي بعجلات قياس 18 بوصة. أما السيارة GLA200 AMG فتتضمن باقة AMG الرياضية والباقة الليلية وعجلات قياس 19 بوصة.

السيارة GLA الجديدة بها وضعية الجلوس المرتفعة التي تميز سيارات الـ SUV المدمجة بارتفاع 10 سم أعلى عن الموديل السابق، وهو ما يزيد من المساحة في الأمام ويزيد متسع الساقين أثناء الجلوس في الخلف. يحافظ التصميم الداخلي الجديد على المزايا فائقة الجودة والتصميم الحديث والعصري، حيث تم تزويد كل من GLA200 AMG وGLA200 Progressive بباقة من المزايا المتطورة، بما في ذلك نظام MBUX للمعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة عرض رقمية بالكامل، وإضاءة محيطية، وخاصية دمج الهواتف الذكية، كما تعمل شنطة السيارة بالكهرباء لمزيد من السهولة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيزGLA 200 AMG أيضًا بنظام صوتي متطور وشحن لاسلكي وفتحة سقف بانوراما.

السيارة GLA تمثل خطوة جديدة لمزيد من الأمان، حيث ترتقي بتجربة القيادة الذكية من خلال أنظمة المساعدة على القيادة، وتتضمن كل من Active Braking Assist, ATTENTION ASSIST و Adaptive brake lights ونظام ركن السيارة Active Parking Assist المزود بـ PARKTRONIC، وكاميرا خلفية، بالإضافة لنظام Active Braking Assist كتجهيز قياسي في السيارة، وفي حالات الطوارئ، تعمل الفرامل اوتوماتيكيا لتجنب الاصطدام.

تعتمد GLA200 على محرك 1.4 لتر بشاحن تيربو ويولد قدرة 163 حصان بما يتوافق مع شكل السيارة وأدائها النشيط. السيارة بها ناقل حركة من طراز 7G DCT بما يمنح قائد السيارة تجربة قيادة متميزة.